متحدث "الشباب والرياضة": إبعاد الأبطال المتأهلين عن المشاكل المادية

صرح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على حرص الوزارة على إبعاد الأبطال المتأهلين لأولمبياد باريس عن أي مشكلات مادية.

وأكد أنه لأول مرة تتمتع بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالرعاية الكاملة سواء ماديا أو طبيا ولوجيستيا .



قال الشاذلي إن أبطال مصر يخوضون معسكرات محلية وخارجية منذ يناير الماضي بعيدا عن أي مشكلات ،لافتا إلى أنه تم الإعلان امس الأحد عن الرعاية الطبية المقدمة من إحدى المستشفيات الخاصة واليوم عن الرعاية المالية الكاملة للأبطال على أن يتم غدا الثلاثاء الإعلان عن الرعاية الطبية المقدمة للأبطال خلال الأولمبياد.

وأكد ان عدد الأبطال المتأهلين لأولمبياد باريس حتى الآن 149 في مختلف اللعبات والعدد مرشح للزيادة ليتجاوز الـ 150 بطل لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكمل ولأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العام على استعدادات الأبطال المصريين للأولمبياد مليار و100 ألف جنيه.

ووجه الشاذلي الشكر لكل مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة الداعمة لأبطال مصر مشيرا إلى أنه أصبح هناك وعي كبير من كل الجهات بأهمية دعم ومساندة الأبطال الرياضيين في الداخل والخارج.

و اخيرا اكد أن وفقا للتخطيط العلمي فمن المتوقع كسر كل الأرقام القياسية المسجلة باسم مصر في دورة الألعاب الأولمبية وتحقيق أكثر من عشر ميداليات متنوعة في أولمبياد باريس المتوقع إقامتها في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.