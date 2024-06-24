أحمد خالد يحصد برونزية بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية بالسنغال

حصد أحمد خالد لاعب منتخب مصر للمصارعة الشاطئية، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة أفريقيا التي اختتمت مساء أمس بالعاصمة السنغالية داكار.

واحتلت اللاعبة فرح علي المركز الرابع في منافسات البطولة بعد أداء قوى مع أبطال اللعبة بالقارة السمراء.

وضمت بعثة منتخب مصر للمصارعة الشاطئية في بطولة أفريقيا بالسنغال كل من: أحمد خالد و فرح علي بجانب مصطفي تمام مدربا للمنتخب.

واعرب اللواء محمد محمود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة عن سعادته بهذه النتائج خاصة وأنها اول مشاركة لثنائي منتخب مصر أحمد خالد وفرح علي في بطولة أفريقيا للمصارعة الشاطئية.

ووجه رئيس الاتحاد التهنئة للثنائي مؤكدا أن المصارعة الشاطئية المصرية تسير بخطوات ثابته وتتقدم بشكل كبير رغم أنها بدأت في مصر منذ فترة قصيرة مضيفا أن منتخب مصر للمصارعة الشاطئية سينافس بقوة في كل البطولات خلال الفترة المقبلة بعد البداية القوية ببطولة أفريقيا.

وأكد محمود أن مجلس إدارة اتحاد المصارعة يولي المصارعة الشاطئية اهتمامًا كبيرا خاصة بعد إدراجها ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية ونعمل حاليا على زيادة قاعدة المشاركة من خلال تنظيم البطولات المحلية والتي كان آخرها بطولة الجمهورية بالإسكندرية من أجل تكوين منتخب قوي قادر على الوصول للأولمبياد ورفع علم مصر في المحافل القارية والعالمية.