محافظ أسيوط يؤكد مواصلة تنظيم الأنشطة الصيفية بالمدارس

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة تنظيم الأنشطة الصيفية بكافة المدارس خاصة التي لا يوجد بها لجان امتحانات للثانوية العامة تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية الاجازة الصيفية لاستغلال طاقة الشباب والطلاب الفاعلة في أنشطة مفيدة يستفيدون منها واستثمار وقت فراغهم وإعداداهم من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمية القيم السلوكية المستهدفة حيث تساهم هذه الأنشطة التربوية في اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل التحديات أمام تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات المختلفة في القرى والنجوع خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان المصري وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث أن النشء من الطلاب والشباب هم ركيزة الوطن في مستقبله وضمان لإستكمال عملية البناء وانطلاق الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار تفقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية والمشرف على الأنشطة الصيفية بمديرية التربية والتعليم عدد من المدارس على مستوى المحافظة للاطمئنان على تنفيذ الأنشطة بالشكل المناسب والتأكيد على العمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها وفقاً للخطة المقررة.

وأشار محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتفعيل وتكثيف العمل بالأنشطة الصيفية التي يتم تنظيمها بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة وهو ما يظهر جليًا في توجيهاته المستمرة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والمرور الميداني الدوري على المدارس وتسخير الإمكانات المتاحة في هذا الشأن لافتًا إلى الإعلان عن كافة الأنشطة الصيفية بتعليق لافتات واعلانات في مداخل المدارس ولوحة الإعلانات وغيرها من الأماكن الواضحة لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بهذه الأنشطة ونشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك موضحاً إنه يتم تنظيم أنشطة ومسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ (الرسم ، والغناء ، والتمثيل ، الصحافة ، الذكاء الاصطناعي ، كرة القدم ، كرة اليد ، كرة الطائرة ، ....) فضلاً عن فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب خلال الاجازة الصيفية وهو ما يؤثر ايجابياً في بناء شخصية الطلاب المشاركين وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم