اتصالات تقدم عقود الخدمة بطريقة برايل لأول مرة في مصر

أعلنت شركة "اتصالات من إي آند في مصر" عن تقديم عقود خدماتها داخل الفروع للمكفوفين بطريقة برايل لأول مرة في مصر، بهدف مساعدتهم على قراءة الشروط والأحكام قبل شراء الخدمة، إيمانًا منها بأهمية تمكين جميع العملاء وعلى رأسهم ذوي الهمم من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة في جميع المجالات، مثل خدمات الاتصالات المختلفة، خدمات المدفوعات الالكترونية والرقمية، خدمات التمويل، الخدمات الترفيهية، خدمات القيمة المضافة، خدمات الشركات والأعمال، خدمات التعهيد، وخدمات الاتصالات الدولية.

وتأتي هذا الخطوة كترجمة عملية لإلتزام "اتصالات من إي آند في مصر" الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في دعم جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع شامل وعادل يُتيح الفرص المتساوية للجميع.

وتحرص "اتصالات من إي آند في مصر"، عبر مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، على توفير حزمة متكاملة من الخدمات الميسرة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، تتضمن توفير خطط هاتفية وباقات إنترنت بأسعار مُخفضة تناسب احتياجات ذوي الهمم، مع مراعاة ظروفهم المادية وتسهيل حصولهم على جميع الخدمات، كما توفر أجهزة سمعية وبصرية وكراسي كهربائية وغيرها من الأجهزة المُساعدة بأسعار مُخفضة، لضمان دمج ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة والاستفادة القصوى من إمكانياتهم.

كما تحرص "اتصالات من إي آند في مصر" على تطوير وتقديم تطبيقات تواصل وتعليم وخدمات مُختلفة مُخصصة لذوي الهمم، تُساهم في تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز قدراتهم على التواصل والتعلم والاندماج في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تطبق "اتصالات من إي آند في مصر" برامج تدريبية مُتخصصة لموظفيها لضمان تقديم خدمة ميسرة وفعّالة لذوي الهمم، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وتوفير بيئة آمنة ومُريحة لهم، كما تتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات والوزارات التي تُعنى بذوي الهمم لتعزيز التوعية بقدراتهم وإمكانياتهم، وتقديم أفضل دعم ممكن لهم على مختلف الأصعدة.

قال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات من إي آند في مصر: "تُؤكد اتصالات من إي آند على التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتوسيع نطاقها ليشمل جميع فئات المجتمع، إيمانًا منها بأنّ التكنولوجيا أداة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية".