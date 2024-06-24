اندرايف تطلق مسابقة جديدة للسائقين للفوز بسيارة مجانية

جدد اندرايف، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلاً في مصر، التزامه و تشجعيه لـ مجتمع السائقين من خلال إطلاق مسابقة جديدة تمنحهم فرصة للفوز بـ سيارة مجانية، وذلك على غرار المسابقة التي أطلقتها اندرايف خلال شهر رمضان الماضي ومنحت خمس سائقين رحلات عمرة مجانية.

تهتم اندرايف بتحفيز السائقين عن طريق هذه المسابقات بهدف تشجيعهم على التفاني في العمل ومواصلة جهدهم والذي ينعكس على تقديم خدمات نقل رفيعة المستوى لـ مستخدمين مع توفير بيئة عمل إيجابية.

شروط المسابقة :

تشترط المسابقة ان يقوم السائق الفائز بـ السيارة المجانية بتحقيق أعلى معدل من الرحلات خلال فترة المسابقة التي انطلقت اليوم الموافق الـ 24 من شهر يونيو وتستمر حتى الـ 21 من شهر يوليو في القاهرة فقط على أن يتم الإعلان عن الفائز في الأول من شهر أغسطس المقبل، وفي الفئة الثانية من المسابقة يحصل أعلى خمس سائقين تحقيقاً للرحلات على هواتف ذكية.

تقدم اندرايف بونص "مكافأت" اسبوعية لفئات محددة من السائقين، مما يضمن حصول الجميع على حوافز إضافية مقابل عملهم الجاد، ويمكن للسائق التطلع بسهولة على المعلومات التفصيلية حول هذه المكافأة من خلال حسابه الشخصي عبر التطبيق.

يمكن للسائقين المشاركة في هذه المسابقة من خلال الرابط التالي :

https://promotion.indrive.com/execute/rh/egypt/ar/dotm

اندرايف هي منصة عالمية لخدمات التنقل والخدمات الحضرية، وقد تم تحميل تطبيق اندرايف أكثر من 200 مليون مرة ليكون ثاني أكثر تطبيقات التنقل تنزيلاً خلال عامي 2022 و2023، وعلاوة على خدمات نقل الركاب تقدم اندرايف مجموعة متزايدة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن وتوصيل البضائع والمساعدة في المهام المنزلية.