ضبط 12شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبداري

وجه اللوء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين مشيراً إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

من جانبه أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه أثناء قيام كل من رضا خلف نائب رئيس المركز وشعبان عيد رئيس الوحدة المحلية بالعقال البحري وهشام عبده مدير قسم الاشغالات بالمركز بالمرور الميداني على كافة المواقع الخدمية والأسواق لرصد المخالفات فتلاحظ وجود موتسيكل محمل عليه كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم فتم استيقافه والتواصل مع التموين وتبين بعد الفحص قيام صاحب التروسيكل بتهريب الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير جنحة بالمخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.