آخر مستجدات شقق "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن ملوي الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق العاصمة، و15 مايو، و6 أكتوبر، وذلك من خلال تقارير دورية، ونتائج جولات تفقدية بمواقع المشروعات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تهدف إلى توفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل من المواطنين سواءً بالمدن الجديدة أو المحافظات، حيث تستهدف المبادرة 3 شرائح من أصحاب الدخول المختلفة من المواطنين، وهي " محور محدودي أو منخفضي الدخل، ومحور متوسطي الدخل، ومحور فوق المتوسط أو المتميز "، كما يتم التخطيط لإتاحة فرص العمل المناسبة والخدمات بالأماكن التي يتم تنفيذ الوحدات بها، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بمواقع المشروعات المختلفة بالمبادرة، ودفع العمل بمشروعات المرافق والطرق، وتنفيذ مشروعات الخدمات بالتزامن مع تنفيذ الوحدات، لتسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة ملوي الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة ٤٢ فصلاً لتوفير الخدمات للمنتقلين للسكن بالوحدات، موجهاً بتكثيف العمل بالمشروعات الجارية، بجانب التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، طبقا للمواصفات الفنية المحددة.

وقام المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال تنفيذ 32 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل " الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

وتابع رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات، وكذلك المرافق الرئيسية بذات المنطقة، مطالباً الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والدفع بالتشوينات للمواد المستخدمة، والعمالة المدربة، تمهيداً لقيام جهاز المدينة بطرح أعمال الطرق " أسفلت " بذات المنطقة حتى يتم توفير البنية الاساسية بالتزامن مع الانتهاء من المشروع.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، كما تابع مشروع تنفيذ قسم شرطة حدائق العاصمة ومشروع مركز الشباب للمدينة، حيث تم توفير المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق، وتوريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، واستكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها وجارٍ وضع لافتات بأسماء الشوارع تيسيراً على السكان، مشدداً على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق.

كما شملت الجولة متابعة أعمال المرافق بالمدينة (مياه - صرف - طرق - كهرباء - زراعة)، وتم التوجيه بزيادة معدلات التنفيذ طبقا للاشتراطات والمواصفات وضبط الجودة واتباع كافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وفي السياق ذاته، عقد مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إسكان النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث تم التوجيه بضرورة عمل التجارب الخاصة لشبكات الصرف والمياه بالعمارات الجاهزة لأعمال التخصيص طبقا لخطة التسليم.

كما استعرض المهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ وتم التنبيه علي جميع الإدارات بالتعاون بهدف تذليل تلك المعوقات كل فيما يخصه مع ضرورة التقدم في كافة الأعمال طبقاً للخطة الموضوعة.

وفى قطاع الطرق، تم مناقشة جميع الأعمال من تنسيق الموقع العام على مستوى كافة المشروع والمطالبة بعمل ساحات انتظار سيارات بمنطقة إسكان النرجس، وفى قطاع الزراعة تم زراعة شجر ونخل مثمر بالمدخل الرئيسى لمنطقة النرجس، كما تم التنسيق على تحديد السور الشجرى المحيط بمنطقة النرجس.

وقام المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة مرورية، في مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور الإسكان المتوسط ومحور الإسكان فوق المتوسط، بمنطقة الفاصل الصناعي والحي الخامس، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.

وخلال جولته المرورية، شدد "النجار" على الإدارات المختصة بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من تسليم الأعمال في موعدها.