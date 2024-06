كيفية التغلب على خوارزمية Spotify

6/24/2024 1:11:43 AM

ما مدى روعة سبوتيفي؟

مائة مليون مقطوعة موسيقية في متناول يدك... لا داعي للبحث عن هذا القرص المضغوط أو التسجيل... اقتراحات لألحان جديدة لم تكن لتستمع إليها أبدًا.

ولكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن هناك تغييرًا في الخوارزمية، وإذا كنت ضحية لقائمة تشغيل Sabrina Carpenter الدائمة، فستعرف ما نتحدث عنه.

إنه شيء كان يزعج شارلوت رايان، مقدمة برنامج Music 101 في RNZ، التي تقول إن إصدارات Kiwi الجديدة التي تتطلع إليها أصبحت بعيدة المنال في خلاصتها.

"أن تكون كل أغنية تحلم بها في متناول يدك للاستماع إليها، وكل كتالوج، ثم الأغاني الإضافية التي لم يتم إصدارها... يمكنك الحصول عليها الآن والاستماع إليها في أي مكان تريده في العالم. تقول: "هذا حلم".



"ولكن هناك العديد من الجوانب السلبية لهذه المنصة أيضًا."

لقد كان هناك اعتقاد سائد منذ فترة طويلة في الصناعة بأن الموسيقيين يخسرون من كل هذه المواد المتاحة مجانًا، ويحتاجون إلى ملايين التدفقات للحصول على أموال. لكن رايان يتحدث إلى ميكي تاكر من Loop Recordings الذي يقول إن الأرقام المحدثة قد تحسنت.

"أعتقد أن الأشخاص الذين يشكون هم الأشخاص الذين لم يكونوا في عصر الأقراص المضغوطة قد وضعوا أقراصهم المضغوطة على الرف وكانوا محظوظين ببيع 100 منها في حفلاتهم. ربما يحتاجون إلى إلقاء نظرة على مسار حياتهم المهنية ووضع أنفسهم في التكرارات السابقة لصناعة الموسيقى ومقارنة أنفسهم بذلك بالفعل. يقول: "عندما ينتهي بك الأمر حتى كفنان متوسط ​​الحجم على Spotify، فإن ذلك يدفع جيدًا".

في العام الماضي، دفعت Spotify ما يقرب من 15 مليار دولار نيوزيلندي لصناعة الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

شكوى أخرى من ريان هي أن نظام سبوتيفي لعرض الأغاني المنفردة من المرجح أن يؤدي إلى وفاة الألبوم كمفهوم، وهو ما تقول إنه "أخبار سيئة لعشاق الموسيقى مثلي، الذين يحبون الألبوم كقطعة فنية كاملة".



"يفكر بعض الفنانين في عدم إصدار ألبومات في المستقبل والاكتفاء بإصدار أغانٍ منفردة، لأن هذه هي الطريقة التي يستمع بها مستمعو الموسيقى إلى الموسيقى على Spotify. لقد حصلوا على كل هذه الأغاني الفردية وقوائم التشغيل الجديدة بدلاً من تعريفهم بالألبوم الكامل.

"يعتقد بعض الفنانين أنه يجب أن تكون قادرًا على ترتيب الألبوم وتشغيله بشكل صحيح لأن هذا هو الهدف من كيفية إنشاء القطعة الفنية. لكن Spotify لا يشجع ذلك حقًا بالطريقة التي تم إعداده بها.

يتعين على الموسيقى أيضًا أن تتنافس الآن مع ملفات البودكاست والكتب الصوتية على Spotify، وهو ما يعد أحد انتقادات رايان الأخرى للمنصة. إنها تتساءل كيف يمكن للروبوت أن يقترح عليها كتبًا بناءً على تفضيلاتها الموسيقية.

ثم هناك السياج الجغرافي، حيث يتم ربط الفنانين حسب الموقع بدلاً من مجرد تفضيل الموسيقى الذي يحدده الصوتيون، أو المحادثة التي يتم الحصول عليها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للمستخدمين مثل Facebook.



تعتبر Spotify أستراليا ونيوزيلندا دولة واحدة، لذا إذا كنت تفقد الشعور الكيويي بالأغاني الأسترالية، فهذا هو السبب. إذا كانت هذه الأغاني لا تشبه تفضيلاتك المعتادة، فقد يكون ذلك بسبب أن الخوارزمية تبحث في ما يتم تشغيله على (محطة الراديو الأسترالية) Triple J وتلتقط قائمة التشغيل الخاصة بها.

في الآونة الأخيرة، اشتكى مستخدمو TikTok من أن كل أغنية ثانية يتم إصدارها لهم هي إما "Espresso" أو "Please Please Please" لسابرينا كاربنتر، بغض النظر عما إذا كانوا يستمعون إلى الجرونج أو موسيقى الروك الأيرلندية.

"سابرينا كاربنتر هي واحدة من أكبر نجوم البوب ​​- أو شركة التسجيلات الخاصة بها تريدها أن تكون أكبر نجمة في العالم في الوقت الحالي - لذا فهم يبذلون كل ما في وسعهم لإدراج موسيقاها في خلاصاتنا. يقول رايان: "أنا لا أستمع حتى إلى الكثير من موسيقى البوب، لكن هذا يدخل في خوارزميتي في الوقت الحالي".

ولكن من الممكن التلاعب بخلاصتك.

فوشيا ديفيدسون هي مديرة الحسابات الرقمية في Nettwerk Music Group، وهي شركة تسجيل وناشر وشركة لإدارة الفنانين. وتقول إن أفضل طريقة لجعل خلاصتك أكثر توافقًا مع أذواقك هي التأكد من إعجابك بالفنانين المفضلين لديك.

"ستكون الخوارزمية موجودة سواء أحببنا ذلك أم لا، لذلك أعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو العمل معها وإعطائها أكبر عدد ممكن من المطالبات في الاتجاه الصحيح قدر الإمكان.

"لذا فإن الأمر الذي يعد ذو قيمة كبيرة للفنانين والشيء الرائع الذي يجب أن تفعله كمشجع على أي حال هو متابعتهم على Spotify، ثم يتم تحديثك بشكل واضح عند ظهور موسيقى جديدة، لكنه يخبر الخوارزمية "في الواقع أنا مستثمر بما فيه الكفاية في هذا الفنان ليتبعهم، ويتابع رحلتهم”.

"إذا سمعت أغنية تعجبك، اضغط على زر "أعجبني". وكل هذه الأشياء، حتى لو كنت لا تستخدمها ثم انتقل إلى بإذا أردت الاستماع إلى الأغاني التي تعجبك، فهذا يخبر الخوارزمية "لا، ادفعني في هذا الاتجاه"، على عكس ما تفترض أنه قد يعجبك. أعطها أكبر قدر ممكن من المعلومات."

يحتوي Mikee Tucker أيضًا على تعليمات حول كيفية جعل خوارزمية Spotify تعمل لصالحك.

"أقوم بتشغيل الأغنية الرئيسية التي أحبها وأترك ​​Spotify يعمل من هناك لعدة أيام، وسوف يأخذني إلى ثقب Spotify الرائع هذا. عليك فقط أن تترك الأمر يتدحرج."

لكن المنصة مزدحمة، فهناك 100 مليون أغنية، ويتم إصدار 120 ألف أغنية كل يوم، وكما يشير رايان، لأنه يمكن لأي شخص تحميل أعماله، فلا توجد مراقبة للجودة.

"أعتقد أن بعض الأشخاص يصنعون الموسيقى للوصول إلى الخوارزميات. هناك قوائم تشغيل رائعة تعمل بشكل جيد جدًا... كل قوائم التشغيل هذه تناسب الحالة المزاجية. ما أفهمه هو أن "الموسيقيين"، إذا كان بإمكانك تسميتهم موسيقيين، يصنعون [موسيقى] لتناسب قوائم التشغيل تلك بدلاً من تلك الأصيلة والحقيقية، "سأقوم بتأليف أغنية من مشاعري".