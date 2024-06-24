كيفية استخدام أدوات LinkedIn AI للعثور على وظيفة

لا شك أنك لاحظت ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع التطبيقات والأجهزة والأنظمة الأساسية مؤخرًا. وLinkedIn ليس استثناءً: الشبكة الاجتماعية للعثور على عمل والتواصل مع المحترفين حريصة على عدم التخلف عن الركب في الاندفاع لجعل كل شيء معززًا بالذكاء الاصطناعي قدر الإمكان.



يجب أن نقول في الأعلى أن كل ميزات الذكاء الاصطناعي هذه تتطلب اشتراك LinkedIn Premium، والذي يبدأ بسعر 29.99 دولارًا شهريًا. إذا لم تكن لديك خطة Premium من قبل، فيمكنك الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر لمعرفة ما إذا كانت تعجبك قبل دفع أي أموال.

من المهم أيضًا أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي - حيث يتم إنتاج محتوى جديد بناءً على بيانات التدريب - غالبًا ما يرتكب أخطاء. بكل الأحوال، استخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت على LinkedIn، ولكن لا تأخذ أبدًا ما يقدمه على أنه دقيق بنسبة 100 بالمائة في كل مرة، وربما تلجأ إلى مهاراتك البشرية القديمة الجيدة في المهام الأكثر أهمية.

سنركز في هذه المقالة على أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للأفراد كجزء من خطة Career Premium - أولئك الذين يبحثون عن فرص عمل. هناك أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لمسؤولي التوظيف والشركات الكبرى التي لن نتعمق فيها هنا.



عادةً ما يتضمن البحث عن وظيفة على LinkedIn النقر على سلسلة من القوائم والمرشحات ومربعات الاختيار، ولكن باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي، يمكنك فقط أن تقول شيئًا مثل "اعثر لي على وظيفة كتابة في المكتب في نيويورك وتدفع أكثر من 75000 دولار" ( على الرغم من أن عدد التطابقات التي ستحصل عليها يعتمد على مدى ضيق شروطك).

من المحتمل أن يعني ذلك أنك ستعثر على المزيد من الوظائف ذات الصلة بك بسرعة أكبر، ولكن ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك حاجة إلى بعض التجربة والخطأ عندما يتعلق الأمر بالصياغة. الذكاء الاصطناعي جيد جدًا في تحليل ما تقوله باستخدام اللغة الطبيعية، على الرغم من أنه من الواضح أنك لا تستطيع رؤية ما يحدث خلف الكواليس.

عندما تصل إلى قائمة الوظائف، سترى بعض الاقتراحات للأسئلة التي يمكنك طرحها، وستحصل في المقابل على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي - أسئلة مثل "هل أنا مناسب لهذه الوظيفة؟" و"ما الذي يمكنني فعله لتحسين وضعي في هذه الوظيفة؟" يهدف هذا إلى مساعدتك في تقييم ما إذا كان هذا الدور يناسب مهاراتك واهتماماتك.

استخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة طلبك واستئنافه

هل سيرتك الذاتية هي حقا أفضل ما يمكن أن تكون؟ هل تبيع نفسك بشكل صحيح؟ لن يتردد روبوت الذكاء الاصطناعي المدمج في LinkedIn Premium في إخبارك بالمكان الذي يمكنك فيه إجراء تحسينات على ملفك الشخصي وفي تطبيقك. سترى أيضًا مطالبات الذكاء الاصطناعي مع وجود نجوم ذهبية بجانبها عند تصفح الوظائف، على سبيل المثال، تطالبك بتحسين سيرتك الذاتية.

يمكنك جعل الذكاء الاصطناعي يعطي أهمية أكبر للصفات والخبرة التي تمتلكها والتي تكون أكثر صلة بمنصب ما، أو يمكنك أن تجعله يعيد كتابة أقسام معينة إذا لم تكن راضيًا عنها. جعل القسم أقصر، أو أكثر رسمية، أو أيا كان. ستتمكن بعد ذلك من استخدام التفاصيل الموجودة في الوظيفة، والتفاصيل الموجودة في سيرتك الذاتية، لصياغة خطاب تقديمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مرة أخرى، استخدم هذه الأدوات بعناية. قد يفضل القائمون على التوظيف سماع صوتك في خطاب التقديم الخاص بك بدلاً من كلام الذكاء الاصطناعي العام المطبوخ من ملايين خطابات التقديم الأخرى، ولكن يمكن أن يكون مفيدًا في العثور على تحولات في العبارات والكلمات التي تعبر حقًا عما تحاول قوله (و كم أنت عظيم كمرشح). أنت حر في إجراء تعديلات على كل ما يقترحه الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يتعين عليك قبول كل شيء كما هو معطى.

كتابة الملف الشخصي والرسائل وعمليات البحث

سواء كنت تتقدم حاليًا لوظيفة معينة أم لا، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي على LinkedIn Premium لإضفاء الحيوية على ملفك الشخصي. سوف يقوم روبوت الذكاء الاصطناعي بإلقاء نظرة على ما كتبته بالفعل، ويقدم اقتراحات للتحسينات - الطرق التي يمكن أن يكون بها النص أكثر وضوحًا، أو أكثر قوة. مرة أخرى، يمكن تعديل جميع الاقتراحات أو تجاهلها تمامًا.

يمكن أيضًا نشر نص الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرسائل، سواء كنت تحاول بناء اتصالات أو استكشاف إمكانيات العمل: يوجد رابط "الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي" المدمج مباشرة في واجهة المراسلة. بمجرد النقر فوقه، سيتم إعطاؤك مجموعة مختارة من المطالبات المقترحة للبدء، أو يمكنك استخدام مطالباتك الخاصة (مثل "صياغة رسالة تسأل عن فرص إنتاج الفيديو، وتسليط الضوء على عامي الخبرة").

مجال آخر ستأتي فيه تحسينات الذكاء الاصطناعي قريبًا هو البحث. تقول LinkedIn أنك ستتمكن من طرح جميع أنواع الأسئلة حول مؤهلاتك، وأدوارك المحتملة، وقضايا العمل، والمزيد، مباشرة في النظام الأساسي. في بعض الحالات، سيتم تدريب الإجابات باستخدام بيانات من خبراء LinkedIn في مجالاتهم المختلفة.

مرة أخرى، استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بحذر. أن تكون إنسانًا هو أفضل ما تملكه.