واتساب يتيح قريبًا طلب الأرقام لإجراء مكالمات مباشرة من التطبيق

يقال إن تطبيق WhatsApp المملوك لشركة Meta يعمل على ميزة جديدة للاتصال داخل التطبيق ستسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات مباشرة من التطبيق.



أغلق PlayerUnibots.com

وفقًا لـ WABetaInfo، لن يحتاج المستخدمون إلى إضافة جهات اتصال إلى دفتر العناوين الخاص بهم لإجراء مكالمات من التطبيق.



سيجد المستخدمون زر إجراء عائمًا جديدًا موجودًا ضمن علامة تبويب المكالمات والذي سيمكن من الوصول إلى برنامج الاتصال داخل التطبيق.



بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنه بعد إدخال رقم الهاتف، سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار حفظ الرقم في دفتر العناوين كجهة اتصال جديدة أو إضافته إلى بطاقة جهة اتصال موجودة.

وأضاف التقرير أن اختصار المراسلة سيكون متاحًا أيضًا داخل شاشة الاتصال مما سيسمح للمستخدمين بإرسال رسالة بسرعة إلى رقم هاتف خططوا للاتصال به في البداية ولكنهم اختاروا إرسال الرسالة بدلاً من ذلك.

وقال التقرير إن الميزة متاحة حاليًا لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتثبيت آخر التحديثات لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play، وسيتم طرحها لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يقال إن واتساب يعمل على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين برؤية جميع الوسائط المشتركة في الدردشات الجماعية المجتمعية.

ستتيح هذه الميزة لأعضاء المجتمع رؤية نظرة عامة على جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات الوسائط الأخرى المشتركة داخل المجتمع، مما سيسهل عليهم تحديد موقع المحتوى المشترك والوصول إليه.