Deepfakes تروج لعمليات احتيال العملات المشفرة في بث مباشر على يوتيوب

استخدم بث مباشر على YouTube استمر لمدة خمس ساعات اليوم تزييفًا عميقًا لـ Elon Musk لدفع عملية احتيال للعملات المشفرة، في أحدث سلسلة من عمليات البث الزائفة المماثلة. أظهر مقطع الفيديو، الذي تمت إزالته منذ ذلك الحين، مقطعًا لـ Musk كان من المفترض أن يبدو وكأنه بث مباشر من حدث Tesla، مع نسخة من صوته تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ترشد المشاهدين إلى زيارة موقع ويب وإيداع عملة البيتكوين الخاصة بهم، Ethereum. أو Dogecoin من أجل المشاركة في الهبة. وعدت الرسالة، التي يتم تشغيلها بشكل متكرر، بأن النظام سيقوم بعد ذلك "بإرسال ضعف مبلغ العملة المشفرة التي قمت بإيداعها تلقائيًا".

تم ضبط أكثر من 30000 مشاهد على البث المباشر في وقت ما (على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد احتمال تضخيم هذه الأرقام بواسطة برامج الروبوت)، مما دفعها إلى أعلى توصيات YouTube Live Now. الحساب الذي يتنكر باسم Tesla، @elon.teslastream، كان يحمل شارة التحقق من قناة الفنان الرسمية، لذلك ربما نتطلع إلى اختراق الحساب. تمت إزالة كل من الفيديو والقناة بعد أن تواصل موقع Engadget مع Google. سنقوم بتحديث هذه المقالة إذا وردنا المزيد من المعلومات.



يبدو أن عمليات الاحتيال العميق هذه التي قام بها Elon Musk قد ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، وفي كل حالة باستخدام حساب يتظاهر بأنه إحدى شركات Musk. كان هذا بعنوان "تسلا [كذا] تكشف النقاب عن تحفة فنية: سيارة تيسلا التي ستغير صناعة السيارات إلى الأبد." في وقت سابق من شهر يونيو، أبلغ كوينتيليغراف عن عمليات احتيال مماثلة يديرها 35 حسابًا يتظاهرون بأنهم سبيس إكس في وقت قريب من إطلاق ستارشيب. حاول المحتالون في أبريل الدخول في ضجيج الكسوف باستخدام نفس التكتيك، كما ذكر موقع Mashable في ذلك الوقت. وكانت هناك تقارير عديدة عن عمليات بث مباشر مزيفة لـ Musk تم نشرها على Reddit مؤخرًا.

تمثل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستهدف متابعي " ماسك " على وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة منذ سنوات، كما هو الحال مع تلك التي تشمل المشاهير بشكل عام. في يوم الجمعة هذا فقط، تعرض موقع 50 Cent لاختراق استخدم حساباته لتنفيذ مخطط ضخ وتفريغ.