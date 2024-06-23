الأيتام فى انتظار الإنقاذ

فاطمة مصطفى كامل، أرملة رحل زوجها منذ 5 سنوات وترك لها «نوال» فى الصف الأول الإعدادى، و«محمد» بالصف السادس الابتدائى، الزوج كان يعمل سائقاً باليومية، والأم تتحمل مسئولية تربية الأبناء وتعليمهم، ولا تمتلك من حطام الدنيا أى سند إلا معاش تكافل وكرامة، لكنه ضئيل لا يكفى سداد إيجار المسكن ومصاريف الكهرباء والمياه.

تعانى «فاطمة» يومياً لتدبير احتياجات أطفالها الصغار من نفقات الحياة، ولا تكفى المأكل والملبس والمسكن ومصروفات الأبناء فى المدرسة أو تربية أبنائها وتعليمهم.

تناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة وتعليم الأبناء.