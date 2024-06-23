11 ألف جنيه تنقذ سمع «سيف»

سيف محمد محمود يعانى ضعف سمع شديداً منذ الصغر وبعد إجراء الفحوصات الطبية والعرض على الأطباء تم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى، ومع الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها إحدى عشر ألف جنيه والأب موظف بسيط ولديه طفل آخر فى التعليم وظروف المعيشة صعبة ولا يستطيع القدرة على توفير ثمن قطع الغيار وليس للأسرة أى دخل يساعدهم على نفقات الحياة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة «سيف».