إطلاق Nvidia في الشرق الأوسط وسط القيود الأمريكية على صادرات الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo لرويترز إن شركة Nvidia وقعت اتفاقا لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز البيانات المملوكة لمجموعة الاتصالات القطرية Ooredoo في خمس دول بالشرق الأوسط.

ويمثل الاتفاق أول إطلاق واسع النطاق لشركة Nvidia في المنطقة التي قيدت واشنطن تصدير الرقائق الأمريكية المتطورة إليها لمنع الشركات الصينية من استخدام دول الشرق الأوسط كباب خلفي للوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت Ooredoo في بيان لها إنها ستجعل Ooredoo أول شركة في المنطقة قادرة على منح عملاء مراكز البيانات التابعة لها في قطر والجزائر وتونس وعمان والكويت والمالديف إمكانية الوصول المباشر إلى تقنية الذكاء الاصطناعي ومعالجة الرسومات من Nvidia.

وقال روني فاشيشتا، نائب الرئيس الأول للاتصالات في شركة Nvidia، إن توفير هذه التكنولوجيا سيسمح لـ Ooredoo بمساعدة عملائها بشكل أفضل على نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقال عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo لرويترز في مقابلة: "سيتمكن عملاؤنا من الشركات، بفضل هذا الاتفاق، من الوصول إلى الخدمات التي من المحتمل أن لا يتمكن منافسوهم منها لمدة 18 إلى 24 شهرا أخرى".

ولم تكشف الشركتان عن قيمة الصفقة التي تم توقيعها على هامش منتدى TM في كوبنهاجن في 19 يونيو الماضي.

ولم تكشف Ooredoo أيضًا عن نوع تقنية Nvidia التي ستقوم بتثبيتها في مراكز البيانات الخاصة بها، قائلة إن ذلك يعتمد على التوافر وطلب العملاء.

وتسمح واشنطن بتصدير بعض تقنيات إنفيديا إلى الشرق الأوسط، لكنها تقيد صادرات رقائق الشركة الأكثر تطورا.

وقال فخرو إن Ooredoo تستثمر مليار دولار لتعزيز قدرة مراكز البيانات الإقليمية لديها بمقدار 20 إلى 25 ميجاوات إضافية بالإضافة إلى الـ 40 ميجاوات الموجودة لديها حاليًا، وتخطط لزيادة ذلك ثلاث مرات تقريبًا بحلول نهاية العقد.

وقامت الشركة بتقسيم مراكز البيانات الخاصة بها إلى شركة منفصلة بعد خطوة مماثلة العام الماضي لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط في صفقة مع شركة زين الكويتية وشركة تاسك تاورز القابضة في دبي.

وقال فخرو إن Ooredoo لديها أيضًا خطط لتقسيم شبكة الكابلات والألياف البحرية الخاصة بها إلى كيان منفصل.