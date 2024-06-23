تزايد نفوذ هواوي في صناعة الخوادم بفضل الذكاء الاصطناعي

استعادت شركة هواوي تكنولوجيز، التي اضطرت إلى تجريد شركة الخوادم التقليدية التابعة لها قبل ثلاث سنوات تحت ضغط العقوبات الأمريكية، نفوذها في هذا القطاع في البر الرئيسي، وذلك بفضل شعبية رقائق الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها، وفقًا لمحللي الصناعة.

انخفضت أسهم مجموعة Digital China Group، أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الخوادم في الصين، بحدها اليومي البالغ 10 في المائة في بورصة شنتشن للأوراق المالية يوم الاثنين وواصلت أداءها الضعيف حتى يوم الأربعاء، بعد تقرير ذكر أن شركة Huawei قد تعدل أعمالها النموذج والعودة إلى تجميع الخوادم بدلاً من مجرد توفير المكونات الأساسية.

ونقلت صحيفة تشاينا بيزنس نيوز عن مسؤول في هواوي قوله إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تدرس مثل هذه الخطوة لكنها لم تقرر بعد.

يمكن أن تؤثر الخطوة المحتملة من قبل شركة Huawei على شركات مثل Digital China، التي تعمل مع عملاق الاتصالات لتقديم حلول الخوادم بشكل مشترك للمستخدمين النهائيين. إذا قررت شركة هواوي العمل بمفردها، فستصبح هذه الشركات مجرد "موزعين".



تشتمل أعمال الحوسبة في هواوي على خطين من المنتجات؛ Kunpeng للخوادم العامة وAscend لحوسبة الذكاء الاصطناعي. ويتعاون أيضًا عدد من مطوري الكمبيوتر الصينيين، بما في ذلك iSoftStone Information وTalkweb وHuakun وxFusion، مع Huawei.

ورفضت شركة هواوي التعليق يوم الأربعاء.

وقالت شركة Digital China في بيان للبورصة إنها تعمل "كالمعتاد"، مضيفة أن تعرضها الحالي لشركة Huawei كان صغيرًا. وقالت إن منتجات Kunpeng وAscend لا تمثل سوى 3 في المائة من إجمالي إيراداتها.

في الوقت الحاضر، تتولى شركة هواوي دورًا متزايد الأهمية في النظام البيئي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين في ظل حملة الاكتفاء الذاتي في بكين، مع ارتفاع الطلب المحلي على الخوادم المجهزة برقائق هواوي.

أطلقت شركة Digital China استراتيجية "Huawei الكبرى" في عام 2018، لتصبح أحد الموزعين العالميين لشركة Huawei. يعتمد منتج الخادم الرقمي الخاص بالصين، Kuntai، على تقنيات شرائح Kunpeng وAscend من Huawei.

يمثل تأثير هواوي في صناعة الخوادم تناقضًا حادًا مع ما كانت عليه قبل بضع سنوات. وفي عام 2019، تم إدراج الشركة على قائمة الكيانات في واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، واضطرت إلى بيع شركة xFusion التابعة لها والمملوكة لها بالكامل لأن الشركة لم تتمكن من شراء شرائح Intel x86. تم بيع xFusion، التي تعمل بشكل أساسي في تصنيع وبيع منتجات الخوادم، إلى مشترين خارجيين في نوفمبر 2021.



ومنذ ذلك الحين، قامت شركة هواوي بتعديل استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لبناء نظام بيئي يعتمد على خوادم كونبينج وأسيند، المدعومة برقائق مطورة ذاتيًا، لخدمة العملاء المحليين الذين فقدوا الوصول إلى التكنولوجيا المماثلة في الخارج.