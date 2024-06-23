الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أعمال رموز الموسيقى والغناء العربى على مسرح سيد درويش

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ضمن فعاليات الثقافة المصرية لتقديم أروع أعمال رموز الموسيقى و الغناء  العربى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان منوعات من الزمن الجميل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 25 يونيو علي مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".. يتضمن البرنامج  موسيقى الف بوسه لـ هانى مهنى مع نخبة مختارة من اعمال الطرب العربى التى وضعها كبار الملحنين منها ، إن راح منك يا عين لـ  منير مراد ، طول عمرى أحبك لـ كمال الطويل ، قلبى سعيد لـ سيد مكاوى ، قارئة الفنجان - حبيبها لـ محمد الموجى ، قلبى و مفتاحه -منحرمش العمر منك لـ فريد الأطرش  ، ليالينا - على قد ما حبينا -أنا بستناك لـ بليغ حمدى ، ع هدير البوسطة لـ زياد الرحباني ،والنبى يا جميل لـ كارم محمود، لامونى الناس لـ حسن ابو النبى    أداء النجوم   ياسر سعيد ، محمد الخولى ، محمد رئيس ، هبة حسن ، كريم زيدان ، ولاء طلبة ، هبة إسماعيل ، فاطمة زين وندى غالب  . 

 


..يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف ، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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