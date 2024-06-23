بالم هيلز يستضيف بطولة مصر الدولية للجولف للناشئين والناشئات

يستضيف نادى جولف بالم هيلز بمدينة السادس من اكتوبر فعاليات بطولة مصر الدولية للجولف للناشئين والناشئات التى ينظمها اتحاد الجولف سنويا وتتزامن هذا العام مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيه الحادية عشر.

تقام بطولة مصر الدولية للجولف للناشئين والناشئات خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليه القادم والمدرجة ضمن التصنيف العالمى حيث تمنح نقاطا للاعبين واللاعبات المشاركين فى مرحلتى تحت 16 و 18 عاما.

تشهد البطولة منافسات للمراحل السنية تحت 13 و 16 و 18 عاما ناشئين وناشئات ويلعبون 54 حفرة بواقع 18 حفرة يوميا.

كما تقام منافسات للبراعم تحت 7 و 10 سنوات حيث تلعب مرحلة 7 سنوات 12 حفرة على يومين بواقع 6 حفر يوميا بينما تلعب مرحلة 10 سنوات 18 حفرة على يومين بواقع 9 حفر يوميا.

وتأكد حتى الان مشاركة دول الاردن والمغرب والمانيا ونيوزلندا وكندا بالإضافة الى مصر البلد المضيف وينتظر اتحاد الجولف الموافقة النهائية من السعودية وزامبيا.

وتجرى الاستعدادات النهائية على قدم وساق بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الجولف ونادى جولف بالم هيلز للخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما وانها تتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيه الحادية عشر .