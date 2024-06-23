حفل أحمد سعد كامل العدد في مهرجان موازين بالمغرب .. صور

أحيا الفنان أحمد سعد حفل أسطورى في مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: سيرينا يا دنيا وعليكي عيون ووسع وسع وغيرها من الأغانى الذى تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفل الذى أحياه أمس في مهرجان موازين بالمغرب، مضيفا الحمد لله الحفل رفع شعار كامل العدد، ومبسوط بالغناء في مهرجان كبير بحجم موازين، وتشرفت بلقاء الجمهور المغربى الذى حرص على التواجد منذ بداية الحفل، وأحبه كثيرا وعزيز على قلبي .



مسارح مهرجان موازين الدولى استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.



وقدم مؤخرا النجم أحمد سعد عدة حفلات فى أمريكا وكندا، وحققت نجاح كبير ورفعت شعار كامل العددد، كما أنه تألق مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.