تيك توك يطلق #WhatToWatch لمتابعة المحتوى السينمائي والدرامي

يتوجه الكثير من مستخدمي الإنترنت لمشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة تيك توك. خاصة مع وجود محتوى متنوع يقدمه مجموعة متميزة من صناع المحتوى، يقدمون تحليلات وتعليقات عن الأفلام والمسلسلات الرائجة. حيث أصبحت تيك توك وجهة مفضلة لهؤلاء الذين يبحثون عن توصيات حول أحدث الإصدارات السينمائية والتلفزيونية، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة وإفادة.

وتسعى تيك توك لجعل المحتوى الترفيهي متاحًا وملائمًا للجميع، حيث تتيح للمستخدمين فرصة استكشاف ومشاركة المحتوى المفضل لهم. لذلك تقوم بتصنيف المحتوى تحت هاشتاجات مختلفة لتسهيل الوصول إلى المحتوى المناسب لكل فرد من أفراد مجتمع المنصة. ويستهدف هاشتاج #WhatToWatch بشكل أساسي الأشخاص الذين يحبون الأفلام والمهتمين بالتعرف على صناعة السينما. من خلال هذا الهاشتاج، توفر تيك توك لعشاق السينما فرصةً لمشاركة أحدث العروض، الأفلام، والمسلسلات ومراجعاتهم على المنصة، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة أفضل البرامج والمسلسلات من خلال البحث عن الفيديوهات.

ويتضمن هاشتاج #WhatToWatch محتوى يناسب جميع الفئات العمرية، سواء كبار السن أو الشباب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين رؤية لقطات من مسلسلات مثل "Eric Program"، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية التعليمية. كما يحتوي الهاشتاج على أفلام الرسوم المتحركة، مثل فيلم "الهجرة"، الذي يتحدث عن البط الذي يسافر من بلد إلى آخر ويواجه العديد من المغامرات. وقد أصبح هذا الفيلم رائجًا بعد دبلجته إلى اللغة المصرية. ويحتوي الهاشتاج أيضًا على أفضل العروض الأكشن، الكوميدية، والدرامية مثل فيلم "The 8 Show" الذي يتحدث عن 8 أشخاص في لعبة يكسبون فيها الكثير من المال مع كل دقيقة يقضونها.

ومن أبرز صناع المحتوى على تيك توك الذين يقدمون تقييمات ومراجعات للأفلام، ويتابعهم عشرات الآلاف من مجتمع تيك توك، مصطفى مازن وعبد الرحمن فاروق. هؤلاء المبدعين يسهمون في إثراء المحتوى السينمائي على المنصة.

ومصطفى مازن (@mmazenofficial) هو صانع مصري على تيك توك، يقوم بتقييم الأفلام العربية والإنجليزية بالإضافة إلى البرامج العربية. لديه 69 ألف متابع و726 ألف إعجاب. من خلال محتواه، ويقدم تقييمات شاملة ومفصلة للأفلام والبرامج، مما يساعد المتابعين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يشاهدونه. آخر فيديوهاته على تيك توك كانت عن برنامج "إيريك"، حيث تحدث عن فكرة البرنامج والأكشن الذي يتضمنه. كما تناول في فيديوهات أخرى أفضل أفلام الفنان أحمد زكي، مبرزاً أهم أعماله الفنية.

فيما يقدم عبد الرحمن فاروق (@abdelrahmanfarouk04)من خلال حسابه تقييمات شاملة للأفلام ويقدم نبذة عن كل منها بالإضافة إلى إطلاع الجمهور على أحدث الإصدارات وأهم الأشياء التي يجب مشاهدتها. يتمتع عبد الرحمن بقاعدة قوية جدًا من المتابعين تصل إلى 657 ألف متابع و27 مليون إعجاب. بفضل مقاطع الفيديو التوضيحية التي يقدمها، ويستطيع عبد الرحمن تقديم معلومات قيمة لجمهوره حول الأفلام الجديدة والمميزة، مما يجعلهم على اطلاع دائم بأحدث ما يعرض في السينما.

من خلال هذه الإسهامات، تتحول تيك توك إلى منصة ليس فقط للتسلية، بل أيضا للتثقيف والإلهام في عالم السينما، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي السينما من جميع الأعمار والاهتمامات.