محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 225 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ حيث تم تحديد ٢٢٥ درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و١٤٠ درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230درجة) و230 درجة لكل من ( طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم) و 220 درجة لكلا من (إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215 درجة ، وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215 درجة ، المنوات ثانوى صناعى بنات 220درجة ، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 215 درجة ، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215درجة ، ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، طهما ثانوى صناعى بنين، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 200درجة أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215درجة و ٢٢٠ درجة لكلا من القبابات ثانوي صناعى مشترك ، 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحى 4 ) و 210 درجة لكلا من ( فصول ملحقة على التعليم المزدوج، البرمبل المتقدمة المشتركة) و 200 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزاره و 185 درجة لكلا من (الباويطى، المناجم ثانوى صناعى بنين).

وفيما يتعلق بالتعليم التجارى والفندقى فقد تم إعتماد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 230 درجة لكلا من ( الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و 220 درجة لكلا من ( الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة) و 210 درجة لكلا من ( إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و 200 درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة) و175 درجة للباويطى التجارية المشتركة و150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة و140 درجة لمدارس تعليم خاص (تجارى وفندقى).

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد 205 درجة للجيزة الثانوية الزراعية و١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و 170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة و 170 درجة لطهما الثانوية الزراعية و إعداد مهنى 165 درجة، و180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية و 185 درجة للواحات البحرية الزراعية.

أما عن الخدمات فقد أعتمدت 200 درجة لكل من (خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات، خدمات الجيزة الكهربية بنين) و190 درجة لخدمات فندقى أكتوبر و 180 درجة بخدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية و170 درجة لخدمات تجارى و 160 درجة لخدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية و140 درجة لخدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية.

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن تم إعتماد 225 درجة لمدارس (فنى إلكترونيات بنين، مساعد فنى إدارى بنين وبنات، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات) و 223 درجة لفنى ميكاتروينك السيارات بنين و 220 درجة لكلا من (فنى صيانة وتحكم صناعى بنين، فنى بناء لوحات كهربائية بنين، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين) و215 درجة لكل من ( مساعد فنى إدارى بنين وبنات) و 210 درجة لفنى صيانة ميكانيكية بنين و208 درجة لفنى التجارة الحديثة بنين وبنات و 205 درجة لكلا من ( فنى تشغيل معادن بنين، فنى طاهى بنين وبنات، فنى إصلاح هياكل السيارات بنين، فنى لحام وتشكيل معادن بنين) و 200 درجة لكلا من (فنى صناعات غذائية مشترك، فنى مشرف غرف بنين وبنات، فنى مضيف بنين وبنات، فنى طباعة ورق بنين، فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات، فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين، فنى نجارة أثاث بنين، فنى دهان السيارات بنين، فنى صناعة منسوجات بنين، وجبات سريعة بنين وبنات، فنى ملابس جاهزة بنين وبنات).