إطلاق تطبيق أوتو كلوب لتحقيق التحول الرقمي بتجارة السيارات

أعلنت شركة "أوتو كلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي إطلاق تطبيقها "أوتو كلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات.

قال هشام الصافي المدير التنفيذي لشركة "أوتو كلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إن إطلاق التطبيق هدفه تسريع وتيرة التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات سواء للأفراد أو المعارض وكذلك شركات تجارة السيارات.

أضاف هشام الصافي، أن تطبيق "أوتو كلوب" سيتيح لأول مرة بمصر مجموعة من الخدمات الرقمية المميزة بقطاع السيارات، حيث يتيح التطبيق للأفراد بيع وشراء سياراتهم وكذلك يتيح خدمة للمساعدة في بيع وشراء السيارات سواء بالتقسيط او كاش، وذلك للسيارات المستعملة والجديدة.

أوضح هشام الصافي أن من الخدمات المميزة التي يتيحها التطبيق، تقديم خدمات التقسيط بالتعاون مع مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، وكذلك خدمة التأمين على السيارات بالشراكة مع مختلف شركات التأمين في مصر.

يقول المدير التنفيذي للشركة، إن التطبيق يقدم المنظومة الكاملة لعملية البحث واختيار وشراء السيارة مرورا بمرحلة السداد والتسهيلات المتعلقة بعملية سداد سعر السيارة أو تمويلها وحتى التأمين على السيارة، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق ما يختصر كثير من الوقت والجهد بتنفيذ هذه الخطوات بالطرق التقليدية.

تضع شركة "أوتو كلوب" ومديرها التنفيذي على عاتقهم رقمنة خدمات تجارة السيارات بالسوق المصرية، الأمر الذي يجعل عملية بيع وشراء السيارات أكثر سهولة، بما فيها عمليات التقسيط والتمويل والتأمين على السيارات.

أشار هشام الصافي إلى أن تطبيق "أوتو كلوب" يستهدف جمع كافة أطراف منظومة تجارة السيارات في تطبيق واحد، سواء كانت شركات أو معارض لتجارة السيارات، بالاضافة الى القطاع التمويلي من بنوك وشركات تمويل استهلاكي، وكذلك شركات التأمين.

يعتقد الصافي أن التعاون بين مختلف أطراف المنظومة يدعم تقديم تجربة شراء وخدمات مميزة لعملاء قطاع تجارة السيارات ويضمن حصول العملاء على عروض مميزة متكاملة.