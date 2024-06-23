تتراباك تعيد تدوير 500 طن من عبوات المشروبات المُستخدمة

أعلنت تتراباك، الشركة المتخصصة عالمياً في حلول تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، ويونيبورد، أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الورق المقوى في مصر، وشركة "إنفيرون أدابت" أحد الشركات التي تعمل في إدارة النفايات ومُتخصصة في التحول الرقمي، عن إتمام المشروع المشترك الذي يهدف إلى تجميع 500 طن متري من عبوات المشروبات الكرتونية المُستخدمة. وكان المشروع قد بدأ في ديسمبر 2023، حينما بدأت الشركات الثلاثة مشروعاً تجريبي يهدف إلى تجميع العبوات الكرتونية المستخدمة لأول مرة في مصر ويهدف إلي تجميع 500 طن مما يضع الأساس اللازم لفتح سوق تجميع العبوات الكرتونية في مصر والتمهيد لوصول وتشغيل خط إعادة التدوير في يونيبورد.

قال وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر: "يُعتبر العمل المشترك بين تتراباك ويونيبورد وشركة "إنفيرون أدابت" تعاوناً مثمراً وهاماً . لقد بدأنا سوياً في رحلة لتطوير ممارسات تجميع العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر. ويُمثل بداية مشروع تجميع العبوات الكرتونية المستخدمة خطوة ضرورية نحو الوصول لإدارة المخلفات على نحو يتسم بالاستدامة.

أضاف أحمد أبو السعود رئيس الاستدامة في تتراباك مصر، "يضمن استخدام تطبيق "دور"، والذي تديره شركة "إنفيرون أدابت" الشفافية والقدرة على تتبع كافة مراحل التعامل مع العبوات الكرتونية المستخدمة، ومشاركة كل مجهودات التجميع سواء الرسمية أوالغير الرسمية البنية التحتية الرقمية للتطبيق لتبسيط عمليات التجميع والارتقاء بإدارة المخلفات في مصر، مما يُعزز من الكفاءة والمسؤولية في إدارة المخلفات وإعادة تدويرها.

ومع وصول معدات إعادة التدوير ، يكون المشروع قد حقق خطوة هامة، حيث يتم الآن تركيب تلك المُعدات في مصنع يونيبورد، وستصل قدرة خط إعادة التدوير إلى 8000 طن سنوياُ.