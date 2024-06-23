قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة يبحث مع أعضاء المجلس المصرى تعزيز الاهتمام بالجالية المصرية بالخارج

التقى السفيرمحمد أبوالخير قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة بأعضاء المجلس المصري بالمملكة المتحدة والذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات والروابط والجاليات والروابط المصري العاملة بالمملكة المتحدة وذلك في إطار المنتدى التشاوري الربع سنوي ، الذي ينظمه السفيرمحمد أبوالخير بمقر اقامته بحضور كل من المنسق العام للمجلس عبدالله هلال ورئيس رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة

والدكتور ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين والدكتور هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري و مصطفي رجب مدير بيت العائلة المصري ببريطانيا و مجدي عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة ،وبحضور القنصل محمد رأفت ، والمستشار خالد أنس من القنصلية، وأعضاء من السفارة .

واستهل اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور وعبر عن سعادته بهذا التواصل، مؤكدا على اهمية تلك اللقاءات ،والتي تتم في إطارالتنسيق المستمر بين القنصلية المصرية ، والمجلس المصري مدار العام و مؤكدا على حرص الدولة على رعاية شئون أبنائها المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم الغالي مصر.

وقدم المنسق العام للمجلس عبدالله هلال إبراهيم الشكر والتقدير لسعادة القنصل على اهتمامه الدائم بلقاء أعضاءالمجلس ،واستعرض ما تم مناقشته في اجتماع المجلس الأخيرة ،و مطالبة السادة أعضاء المجلس بأن يكون هناك لقاء دائم مع السادة المسؤولين المصريين الذين يقومون بزيارة بريطانيا من قبل الوزارات الخدمية، لمعرفة ماهو جديد بتلك الوزارات في إطار الجمهورية الجديدة، وطرح الاستفسارات التى تهم الجالية المصرية في بريطانيا.

كما قام المجلس بتكرم القنصل محمد رافت ،بتقدم درع بأسم المجلس بمناسبة انتهاء فترة ايفاده عمله بلندن ،وخدمته المتميزة و المبذولةخلال تلك الفترة مع الدعاء له بالتوفيق والسداد في منصبه الجديدة بمقام الوزارة بمصر.

وقد تفضل مصطفي رجب عضو المجلس ومدير بيت العائلة المصرية ،بتقدم عرض شامل في كثير من الموضوعات التى تهم المواطنين المصريين في ديار الغربه ،وكيفيه التعاون فيما بيننا من اجل مصلحة العمل الجماعي المشترك البناء بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج .

كما تم مناقشة أهمية تقوية العلاقات مع الشباب المصريين ،واستمرار فتح الحوار المباشر ودائم معهم، وقد رحب سعادة القنصل على الإقتراح ،وتم تحدد موعد سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

ومن جانبه قدم الدكتور ضياء الدين كامل رئيس جمعية الأطباء المصريين شرح مبسط عن الدور الذي تقوم به الجمعية مع الجهات المختصة بمصر، وخدمة ورعاية الأطباء المصريين الجديد ببريطانيا وما يخدم بلدنا العزيز في هذا الشأن.

كما تفضل د هاني شعيب رئيس الملتقي الثقافي المصري بشرح مبسط عن الدور الهام الذي يقوم به الملتقي الثقافي المصري ،مؤكدا على أهمية تقوية عزيمه الشخصية المصرية للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء قاء اعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسعادة القنصل محمد أبو الخير على فرصة اللقاء واهتمامه بالتواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم بالمملكة المتحدة.