الأقصر تحصد المركز الثاني في بطولة كأس مصر لألعاب القوى

حصد اللاعب الشاذلي حامد من ذوي الهمم بـ الأقصر، المركز الثاني في بطولة كأس مصر لألعاب القوى التي أقيمت بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار سلسلة الانتصارات التي يحققها أبطال نادي الإرادة والتحدي بالأقصر فى موسم 2023/2024.

وفي هذا الصدد، شارك لاعبي النادي في بطولة كأس مصر لالعاب القوى والتي أقيمت بمحافظة كفر الشيخ، حيث حصد اللاعب الشاذلي حامد المركز الثانى والميدالية الفضية فى سباق 200 متر عدو، كما حصد اللاعب إبراهيم السعدي محمد، على المركز الثاني والميدالية الفضية فى الوثب الطويل وحقق اللاعب أحمد يوسف أبو الحجاج المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو.

وترأس البعثة الكابتن أحمد محمد أمين الصندوق والمشرف على ألعاب القوى بالنادى، حيث توجه رئيس مجلس إدارة النادى الدكتور حسام القاضي بالشكر للمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وكان قد حصد أبطال نادي الإرادة والتحدي لذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر 8 ميداليات فضية وبرونزية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى، حيث صرح حسام القاضي رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي بمحافظة الأقصر، أن النادي حقق انتصارات جديدة ببطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت بنادى سيتى كلوب بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة 18 ناديًا لذوي الهمم.