خبراء روس يطورون منظومة اتصالات عسكرية جديدة ضد الاختراق

أعلنت شركة تالامبو الروسية أن الخبراء تمكنوا من تطوير منظومة جديدة ستؤمن الاتصالات المشفرة للعسكريين خلال العملية العسكرية الخاصة.



ووفقا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم سفياز تتكون من مجموعة خوادم صغيرة محمولة يمكنها تلقي البيانات من الهواتف الذكية من خلال شبكات الواي فاي وتتبادل هذه الخوادم البيانات فيما بينها عبر قنوات راديوية مشفرة يصعب اختراقها.



وقال مصدر في الشركة لوكالة أنباء (تاس) الروسية "نخطط لاختبار المنظومة الجديدة في يونيو الجاري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، هذه المنظومة يمكنها أن تضم عددا غير محدود من الخوادم المحمولة، ويمكن لكل خادم الاتصال بـ 255 هاتفا بنفس الوقت، ويمكن للهاتف أن يبث البيانات للخادم عبر شبكات الواي فاي من مسافة تصل إلى 50 مترا، أما الخوادم فيمكنها نقل البيانات فيما بينها إلى مسافات تصل إلى 20 كلم".



وأشار المصدر إلى أن الفكرة من هذه المنظومة هي تأمين الاتصالات للعسكريين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي لا تحتوي على شبكات اتصالات خلوية، أو المناطق التي تتعرض فيها أبراج الاتصالات الخلوية للتشويش.