الولايات المتحدة تحظر برامج كاسبرسكي

أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لحظر بيع برامج مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة كاسبيرسكي الروسية بسبب صلاتها المزعومة بالكرملين.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو يوم الخميس إن نفوذ موسكو على الشركة يشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية والخدمات الأمريكية.

وقالت إن الولايات المتحدة اضطرت إلى اتخاذ إجراء بسبب "قدرة روسيا و... نيتها جمع المعلومات الشخصية للأمريكيين واستخدامها كسلاح".

وقالت وزارة التجارة: "لن تتمكن شركة Kaspersky عمومًا، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها داخل الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج المستخدمة بالفعل".

وقالت كاسبرسكي إنها تعتزم متابعة "جميع الخيارات المتاحة قانونيا" لمحاربة الحظر، ونفت تورطها في أي نشاط يهدد الأمن الأمريكي.

وتستخدم الخطة صلاحيات واسعة أنشأتها إدارة ترامب لحظر أو تقييد المعاملات بين الشركات الأمريكية وشركات التكنولوجيا من الدول "الخصم الأجنبي" مثل روسيا والصين.

ستمنع الخطة بشكل فعال تنزيل تحديثات البرامج وإعادة البيع وترخيص المنتج اعتبارًا من 29 سبتمبر وسيتم تقييد الأعمال الجديدة في غضون 30 يومًا من الإعلان.

سيواجه البائعون والموزعون الذين ينتهكون القيود غرامات من وزارة التجارة.

وستقوم وزارة التجارة أيضًا بإدراج وحدتين روسيتين ووحدة واحدة تابعة لكاسبيرسكي مقرها في المملكة المتحدة بتهمة التعاون مع المخابرات العسكرية الروسية.

وكانت الشركة منذ فترة طويلة هدفا للمنظمين في الولايات المتحدة. وفي عام 2017، حظرت وزارة الأمن الداخلي منتجها الرئيسي لمكافحة الفيروسات من الشبكات الفيدرالية، بدعوى وجود علاقات مع المخابرات الروسية.

وقالت وزارة التجارة إنه بينما يقع المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات في موسكو، فإن لديها مكاتب في 31 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 400 مليون مستخدم و270 ألف عميل من الشركات في أكثر من 200 دولة.

يتم تصنيف عدد العملاء المتأثرين في الولايات المتحدة على أنه بيانات تجارية سرية.

ومع ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول بوزارة التجارة قوله إن هذا "عدد كبير" ويشمل حكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات التي توفر الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية.