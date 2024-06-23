OpenAI تعلن عن اختفاء الوظائف الإبداعية

عادت ميرا موراتي، مديرة التكنولوجيا في OpenAI، إلى جامعتها الأم، كلية دارتموث، هذا الأسبوع لإجراء محادثة مثيرة للتفكير حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على المجتمع. خلال هذا الحدث، الذي أقيم في المبنى الهندسي الذي تم تشييده حديثًا في دارتموث، شاركت موراتي، خريجة عام 2012 من كلية ثاير للهندسة، في مناقشة واسعة النطاق، وتطرقت إلى موضوعات من رحلتها في OpenAI إلى الاعتبارات الأخلاقية المحيطة بنماذج اللغات الكبيرة وصحة الدقة.



ومع ذلك، فقد كان أحد التعليقات المحددة هو الذي أثار جدلاً كبيرًا بين الحاضرين وعلى الإنترنت. وعندما سُئل موراتي عن احتمالية إزاحة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، قال: "ربما ستختفي بعض الوظائف الإبداعية، ولكن ربما لم يكن من المفترض أن تكون موجودة في المقام الأول".

وعلى الرغم من أن ملاحظة موراتي تبدو غير رسمية، فإنها تمس وتراً حساساً للغاية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. أثار احتمال أتمتة المهام التي يؤديها البشر عادة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجالات الإبداعية، مخاوف بشأن الأمن الوظيفي ومستقبل العمل.

ومع الاعتراف باحتمال فقدان الوظائف، بدا أن بيان موراتي يشير إلى أن بعض الأدوار الإبداعية قد تكون غير فعالة بطبيعتها أو غير ضرورية، مما يعني ضمنا أن القضاء عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون تطورا إيجابيا.

وعلى الرغم من اعترافها الصريح بالاستغناء المحتمل عن الوظائف، أكدت موراتي على الطبيعة التعاونية لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDALL-E. واقترحت أن هذه التقنيات، بدلاً من استبدال الإبداع البشري، تعمل في الواقع على تعزيزه وتوسيعه، وتوفير سبل جديدة للتعبير الفني وحل المشكلات. "إنها أداة، أليس كذلك؟" وعلقت قائلة: "من المؤكد أنها يمكن أن تفعل ذلك كأداة، وأتوقع أننا سنتعاون معها بالفعل وستؤدي إلى توسيع إبداعنا."

كما سلطت الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على إضفاء الطابع الديمقراطي على الإبداع، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من الأفراد الذين ربما لم يكن لديهم الموارد أو التدريب لتحقيق تطلعاتهم الإبداعية في الماضي. وأوضحت "الجزء الأول من أي شيء تحاول القيام به، سواء كان إنشاء تصميمات جديدة، أو البرمجة، أو كتابة مقال أو، كما تعلمون، مفاهيم في الطوبولوجيا، يمكنك فقط تعلمها حول هذه الأشياء والتفاعل معها بطريقة أكثر سهولة، وهذا يوسع نطاق تعلمك."



تناولت المناقشة في دارتموث أيضًا الاعتبارات الأخلاقية المحيطة بتطوير الذكاء الاصطناعي. واعترف موراتي بأهمية إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بعناية، خاصة مع تقدم قدراتها. وشددت على الحاجة إلى اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة في التنظيم، بما في ذلك التعاون بين المطورين وواضعي السياسات والجمهور الأوسع. قالت: "يمكنك الحصول على هذا النموذج المذهل، يأخذه الشركاء التجاريون ويصنعون منتجات مذهلة فوقه، ثم اكتشفنا أن هذا في الواقع صعب للغاية."

وسلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات مثل OpenAI في قيادة الأبحاث والتخفيف بشكل استباقي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأوضحت: "نحن نفكر كثيرًا في هذا الأمر". "من المؤكد أنه سيكون لديك أنظمة ذكاء اصطناعي تتمتع بقدرات عامة، وتتصل بالإنترنت، وتتحدث مع بعضها البعض، أو وكلاء يتواصلون مع بعضهم البعض ويقومون بالمهام معًا، أو وكلاء يعملون مع البشر ويتعاونون بسلاسة."