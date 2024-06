شركة برمجيات تدفع فدية عشرات الملايين لمتسللي وكلاء السيارات

6/23/2024 3:54:51 AM

طالبت مجموعة تدعي أنها اخترقت شركة CDK Global، مزود البرامج لآلاف من وكلاء السيارات في أمريكا الشمالية، بفدية قدرها عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، إن CDK تخطط لتسديد المبلغ. وقال المصدر إنه يعتقد أن مجموعة القرصنة التي تقف وراء الهجوم تتمركز في أوروبا الشرقية. في الأيام الأولى لأي هجوم ببرامج الفدية، تكون المناقشات سلسة، وقد يتغير الوضع.



منذ أن اكتشفت CDK الاختراق وأغلقت الأنظمة في 19 يونيو، عمت الفوضى العديد من وكلاء السيارات البالغ عددهم 15000 تقريبًا والذين يعتبرونهم عملاء. المنتج الأساسي لشركة CDK - مجموعة من الأدوات البرمجية يشار إليها باسم نظام إدارة الوكلاء، أو DMS - يدعم تقريبًا كل عنصر من عناصر الأعمال اليومية لتجار تجزئة السيارات. لذا، أدى الانقطاع إلى إعاقة المبيعات، وتعطيل الإصلاحات، وتأخير عمليات التسليم في صناعة تجاوزت مبيعاتها في الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار العام الماضي. تحدث الاضطرابات أيضًا وسط زيادة المبيعات في نهاية الربع.

وقالت ديانا لي، الرئيسة التنفيذية لوكالة كونستيليشن، وهي وكالة تسويق تعمل مع وكلاء السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لتلفزيون بلومبرج: "إنها مجرد فوضى عارمة في هذه المرحلة". "يُطلب من الوكيل تشغيل نظام DMS فعليًا للمبيعات والخدمة وقطع الغيار لكل وظيفة على حدة - حتى تخزين السيارة، لا يمكنك القيام بذلك بدون نظام DMS. لذا فهي كارثة."

استعاد CDK بعض الخدمات لفترة وجيزة لبضع ساعات في 19 يونيو، لكنه اضطر إلى إلغاء تنشيطها بعد هجوم إلكتروني ثانٍ. وحذرت الشركة يوم الخميس التجار من أن أنظمتهم لن تكون متاحة على الأرجح لعدة أيام.



يأتي الطلب بعشرات الملايين من الدولارات بعد أن سعى المتسللون إلى الحصول على 50 مليون دولار من شركة خدمات معملية في مركز هجوم برنامج الفدية المستمر الذي تسبب في انقطاع الخدمة في مستشفيات لندن. اعترفت شركة UnitedHealth Group Inc، وهي أكبر شركة تأمين طبي في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام بأنها دفعت للمتسللين رسوم ابتزاز بقيمة 22 مليون دولار.

لم تذكر CDK من أو الكيان الذي يقف وراء الاقتحام، لكنها أصدرت تحذيرًا للعملاء مساء الخميس، قائلة إن الأطراف الخارجية تتواصل مع العملاء، في محاولة للاستفادة من الارتباك.

وقالت الشركة: "نحن ندرك أن الجهات الفاعلة السيئة تتصل بعملائنا، وتتظاهر بأنها أعضاء أو شركات تابعة لـ CDK، وتحاول الوصول إلى النظام". "لا يتصل شركاء CDK بالعملاء للوصول إلى بيئتهم أو أنظمتهم. يرجى الرد فقط على موظفي CDK واتصالاتهم المعروفة.



لا يوجد سوى عدد قليل من شركات DMS التي يمكن للتجار الاختيار من بينها بعد عقود من الدمج في هذا الركن من صناعة بيع السيارات بالتجزئة. ونتيجة لذلك، تعتمد آلاف المتاجر بشكل كبير على خدمات CDK لترتيب التمويل والتأمين، وإدارة مخزون المركبات وقطع الغيار، وإكمال المبيعات والإصلاحات.

وقالت شركة تاجر السيارات Sonic Automotive Inc.، التي تستخدم CDK لدعم عمليات البيع الهامة، إن الاضطرابات الناجمة عن الهجوم السيبراني من المرجح أن يكون لها "تأثير سلبي" على عملياتها حتى تتعافى أنظمتها، وفقًا لإيداع يوم الجمعة. وقالت الشركة إن سونيك لم تحدد ما إذا كان الهجوم سيكون له تأثير مادي على مواردها المالية، وقد أعادت فتح جميع وكلائها مع حلول بديلة للحد من التعطيل.

شهدت الشركة الأم لـ CDK، Brookfield Business Partners LP، أسوأ يوم تداول لها منذ أكتوبر – حيث انخفضت بنسبة 5.7٪ يوم الخميس – وواصلت انخفاضها يوم الجمعة. كما تراجعت أسهم مجموعات الوكلاء AutoNation Inc. وGroup 1 Automotive Inc. وSonic Automotive Inc.