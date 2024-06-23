اختراق حسابات 50 سنت لبيع عملة memecoin وسرقة الملايين

أفادت التقارير أن 50 سنت والملايين من أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أهدافًا لعملية احتيال العملات المشفرة يوم الجمعة مما أدى إلى قيام المتسللين بسرقة جزء كبير من التغيير قبل إغلاقه بالكامل. المبلغ الدقيق الذي قدموه غير واضح. كتب مغني الراب في البداية على إنستجرام أن "من فعل هذا ربح 300 مليون دولار في 30 دقيقة" (لكل كوينتيليجراف)، ولكن تم تعديل المنشور منذ ذلك الحين ليبلغ 3,000,000 دولار اعتبارًا من بعد ظهر اليوم. لن أصنع تورية "كن ثريًا أو مت وأنت تحاول"، ولن أصنع تورية "كن ثريًا أو مت وأنت تحاول"...

استخدم المحتالون حساب 50 Cent’s X والموقع الإلكتروني Thisis50 لدفع $GUNIT. كتب 50 Cent في منشور على Instagram يحتوي على لقطات شاشة للفوضى التي تتكشف: "لقد تم اختراق موقع Twitter وThisis 50.com الخاص بي، وليس لدي أي ارتباط بهذا Crypto". وأضاف: "لقد عمل تويتر بسرعة على إغلاق حسابي مرة أخرى". يبدو أن حساب X الخاص به وموقع Thisis50.com غير متاحين. ابق آمنًا هناك، وكن حذرًا من المشاهير الذين يستخدمون العملات المشفرة.