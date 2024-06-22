أقمار ستارلينك الصناعية تضر بالبيئة لعقود من الزمن

تقول الدراسة إن أقمار ستارلينك الصناعية التي يملكها إيلون ماسك يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة لعقود من الزمن

تنتج كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة غازات مدمرة عندما تحترق في الغلاف الجوي في نهاية فترة الخدمة



تشير دراسة جديدة إلى أن أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لإيلون موسك يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الأوزون الواقية للأرض عندما تخرج من مدارها.

تنفث مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة مثل Starlink من SpaceX كميات وفيرة من غاز أكسيد الألومنيوم في الغلاف الجوي مما قد يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون، وفقًا للبحث الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Geophysical Research Letters.

أطلقت شركة SpaceX أكثر من 6000 قمر صناعي، وما زال العدد في ازدياد لبث الإنترنت، مع زيادة ثقل كل نموذج جديد.

ويقول باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إن هذه الأقمار الصناعية مصممة لتحترق في الغلاف الجوي عندما تنتهي مدة خدمتها.

وتقول الدراسة إن أكاسيد الألومنيوم تستنزف الأوزون عن طريق التسبب في تفاعله بشكل مدمر مع الكلور.

ويحذر الباحثون من أن الأكاسيد يمكن أن تبقى في الغلاف الجوي وتدمر طبقة الأوزون لعقود.

يقول جوزيف وانج، أحد مؤلفي الدراسة: "في السنوات الأخيرة فقط، بدأ الناس يعتقدون أن هذا قد يصبح مشكلة".

"لقد كنا من أوائل الفرق التي نظرت في الآثار المترتبة على هذه الحقائق."



أطلقت SpaceX المزيد من أقمار Starlink الصناعية

ويشعر العلماء بالقلق بشكل خاص لأن الطلب على تغطية الإنترنت العالمية يؤدي إلى زيادة إطلاق أقمار الاتصالات الصغيرة.

تمتص طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي للأرض الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد عند التعرض لها، بل وتعطل إنتاج المحاصيل وإنتاج الغذاء.

يقول العلماء: "إن التأثيرات البيئية الناجمة عن عودة الأقمار الصناعية غير مفهومة حاليًا".

ينتج قمر صناعي صغير حوالي 30 كجم من أكاسيد الألومنيوم عندما يحترق.

ويقول الباحثون إنه في عام 2022 وحده، ربما ساهمت الأقمار الصناعية المتساقطة بحوالي 17 طنًا من جزيئات أكسيد الألومنيوم الصغيرة.

عندما يتم إنشاء جميع مجموعات الأقمار الصناعية المخطط لها حاليًا، وفقًا لتقديرات العلماء، سيتم إطلاق أكثر من 350 طنًا من أكاسيد الألومنيوم كل عام.

وهذه زيادة هائلة تبلغ حوالي 650 في المائة عن مستويات الغلاف الجوي الطبيعية.

لدى SpaceX وحدها الإذن بإطلاق 12000 قمر صناعي آخر من Starlink، بينما تخطط Amazon وعمالقة التكنولوجيا الآخرون أيضًا لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في السنوات المقبلة.

يقول الباحثون: "مع زيادة معدلات العودة، من الضروري مواصلة استكشاف المخاوف التي أبرزتها هذه الدراسة".