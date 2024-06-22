كيف تستخدم ماستركارد الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي

في مشهد التكنولوجيا المالية دائم التطور، تبرز ماستركارد كقوة رائدة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) لدفع الابتكار والكفاءة التشغيلية. تتعمق دراسة الحالة هذه في كيفية تطبيق Mastercard للذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي، وتوسيع نطاق تطبيقاتها، والحفاظ على عمليات حوكمة قوية لضمان الاستخدام المسؤول والمؤثر لهذه التكنولوجيا التحويلية.

استخدام ماستركارد الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي

لقد أدركت ماستركارد منذ فترة طويلة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. وفقًا لإد ماكلولين، الرئيس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في Mastercard، "لقد كان الذكاء الاصطناعي بمثابة قدرة أساسية لشركة Mastercard لسنوات حتى الآن، ونحن نرى أنها تتزايد من حيث الأهمية والتأثير." قامت الشركة بدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها الأساسية، مما أدى إلى تعزيز أمان خدماتها وتخصيصها.



إحدى الطرق الأساسية التي تستخدم بها Mastercard الذكاء الاصطناعي هي من خلال منصة إدارة القرار الخاصة بها، والتي تعمل بمثابة عقل الذكاء الاصطناعي الذي يعمل داخل شبكتها. تتيح هذه المنصة للشركة اتخاذ قرارات معقدة في الوقت الفعلي بشأن المعاملات، مما يعزز بشكل كبير اكتشاف الاحتيال ومنعه. وشدد ماكلولين على أنه "في الأشهر الـ 12 الماضية، أوقفنا عمليات احتيال بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار".

اختيار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة

إن التطبيق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في Mastercard ليس مسألة صدفة، بل هو نتيجة لعملية اتخاذ قرار دقيقة. تستخدم الشركة آلية مراجعة ذات مستويين لتقييم فرص الذكاء الاصطناعي: مجلس مراجعة الذكاء الاصطناعي ومراجعة فنية عميقة لاحقة.

يتكون مجلس مراجعة الذكاء الاصطناعي من خبراء من مجالات مختلفة، بما في ذلك الشؤون القانونية والخصوصية والمنتج والأعمال. يقوم هذا المجلس بتقييم النية ومصدر البيانات والآثار الأخلاقية لمشاريع الذكاء الاصطناعي المحتملة. وأوضح ماكلولين، "لقد بدأنا بالجوانب القانونية والخصوصية والمنتج والنية التجارية، ومن المهم حقًا أن نفهم - ما الذي نحاول القيام به هنا؟ هل ينبغي علينا القيام بذلك؟ هل يمكننا القيام بذلك؟"

بمجرد اجتياز المشروع للمراجعة الأولية، فإنه يخضع لتقييم فني صارم. يتضمن ذلك تقييم قابلية التوسع وعائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي المقترح. وشدد ماكلولين على أنه "إذا لم يكن الأمر قابلاً للتوسع، فلا يهم"، مسلطًا الضوء على أهمية قابلية التوسع في مبادرات الذكاء الاصطناعي.

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المنظمة

يتضمن نهج ماستركارد لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التحقق من الوضع الصامت، حيث يتم اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة بالتوازي مع الأنظمة الحالية. تسمح هذه الطريقة للشركة بقياس تأثير وفعالية الذكاء الاصطناعي دون تعطيل العمليات الحالية. وأشار ماكلولين إلى أنه "يمكننا تشغيل هذا في الإنتاج بالتوازي مع ما لدينا بالفعل ومن ثم تحديد ما إذا كانت الدلتا تستحق النفقات الإضافية."

ولضمان إمكانية توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، تستثمر ماستركارد بشكل كبير في تدريب القوى العاملة لديها وتحسين مهاراتها. أنشأت الشركة مناضد عمل متخصصة لأدوار مختلفة، مثل هندسة البرمجيات وعلوم البيانات والمبيعات، لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتدريب المخصص. "نحن نقول، ما هو المستوى المناسب للاستثمار في علوم البيانات، ومنضدة العمل الهندسية، والتوليدية وغيرها؟ كيف يمكنك تخصيصها لتناسب بيئتك؟" قال ماكلولين.

الحوكمة والاعتبارات الأخلاقية

تلعب الحوكمة دورًا حاسمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى Mastercard. نفذت الشركة إطارًا شاملاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي للإشراف على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي. يتضمن هذا الإطار المراقبة المستمرة، وضوابط التعويض، وحلقات التغذية الراجعة لضمان فعالية النموذج المستمرة والتخفيف من العواقب غير المقصودة.

وتعد ماستركارد أيضًا عضوًا مؤسسًا في مجلس هارفارد للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بالممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. وأكد ماكلولين: "لقد نشرنا ميثاق حقوق البيانات لعملائنا: بياناتك هي بياناتك. ولك الحق في معرفة البيانات التي لدينا منك، وكيف نستخدم تلك البيانات".