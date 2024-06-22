اتجاه السماسرة فى عمومية المقاصة إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة بسبب مخالفات

50% يطلبون الكشف عن المبررات

علمت «الوفد» أن 50% من شركات السمسرة تتجه إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة السابق.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» عن أن السماسرة الذين يمثلون 45% من حصة الشركة سوف يقودون مطلبًا فى الجمعية العمومية للمقاصة المقرر عقدها فى 16 يوليو 2024 إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة، وأيضًا مطالبة مجلس إدارة المقاصة بتقديم تقرير شامل وتفصيل عن مبررات استقالة العضو السابق.

كانت «الوفد» فى أكتوبر عام 2023 قد انفردت بكواليس وأسرار استقالة العضو المنتدب للمقاصة من منصبه، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024...

كما رصدت «الوفد» وقتها ما تردد فى مجتمع سوق المال بأن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.

كما كشفت «الوفد» أيضًا عن دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة.. ويرأس علاء عامر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

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علاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة