اشتعال الصراع بين مساهمى «برايم القابضة».. والرقيب يحسم المعركة

5 بنود ضمن الملاحظات

اشتعلت حدة الخلافات والصراع بين المساهمين بشركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية.. علمت «الوفد» أن الرقابة المالية تجرى تحقيقات موسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لمعرفة التفاصيل الكاملة لمبررات دعوة مجلس إدارة الشركة بشأن طلب أحد المساهمين الرئيسيين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة التى كان مقررا عقدها 30 مايو 2024.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الرقابة المالية بدورها تقوم بالعمل على استقرار القطاع المالى غير المصرفى، وحقوق المساهمين فى الشركات، وهو ما دفعها لإجراء فتح تحقيقات موسعة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، رغم أن المجلس تم انتخابه فى مايو عام 2023، ومستمر فى ممارسة أعماله لمدة 3 سنوات.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتعال الصراع بين المساهمين فى شركة «برايم»، حيث قام واحد من المساهمين الرئيسيين بالدعوة لعقد عمومية جديدة بنهاية يونيو الجارى 2024، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت بيانا فى 26 مايو الماضى 2024 بشأن عدم سلامة الإجراءات القانونية المتخذة لدعوة عمومية الشركة العادية، حيث تبين للرقابة المالية من الفحص والدراسة للمستندات عدم مراعاة الدعوة إلى 5 بنود وأحكام، مما دفع الرقابة المالية لعدم الاعتداد بمحضر مجلس إدارة الشركة فى 29 أبريل 2024.

كما نجحت الشركة فى مواصلة أدائها المتميز خلال الربع الأول من العام المالى 2024، مسجلة أرباحاً مجمعة صافية متضمنة حقوق الأقلية بلغت 17.268 مليون جنيه مصرى مقارنة بـ196 ألف جنيه للربع الأول من العام المالى 2023.. وطبقا للبيان الصادر من الشركة، أعرب فيه حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى عن سعادته وتقديره للعاملين بالشركة وكذلك مجلس الإدارة الذى ساهم فى استمرار ربحية الشركة منذ انتخابه فى مايو 2023.

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