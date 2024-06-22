بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وطيران الرياض لتقديم مزايا وشبكة أكبر

على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)

وقعت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وشركة طيران الرياض الشركة الوطنية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجى، الذى يهدف لتقديم مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية لضيوف الشركتين عند السفر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعدة وجهات رئيسية أخرى، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) الذى عُقد فى دبى.

كما تعزز تلك الشراكة الاستراتيجية العلاقات الراسخة بين البلدين وتدعم سبل التعاون بينهما، وتهدف مصر للطيران وطيران الرياض معاً إلى تطوير شراكة تتيح للعملاء العديد من الخيارات عند السفر بين نقاط الشبكتين، مع توفير الربط مع مجموعة من الوجهات الداخلية والدولية الأخرى عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته لدخول مصر للطيران فى هذا التعاون الاستراتيجى مع طيران الرياض، والذى يعتبر استكمالاً لتطلعات الشركة الوطنية لاستهداف أسواق جديدة، وتلبية لاحتياجات عملائها، وتلك الشراكة تسهم فى تطور مجال التعاون مع شركاء مصر للطيران فضلاً عن تقديم تجربة سفر مميزة لعملاء الشركتين، واختتم قائلاً: «أنا على ثقة بأن تلك الشراكة مع طيران الرياض ستنعكس إيجابياً على عملاء الشركتين، وجميع قاصدى وجهات الشرق الأوسط، كما أنها ستدعم سبل التعاون والعلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث نتطلع إلى تعاون ناجح ومثمر، من خلال التحليق معاً نحو آفاق أكثر رحابة».

وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، قال تونى دوغلاس، الرئيس التنفيذى لطيران الرياض: «فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مصر للطيران، حيث نعتبرها منعطفاً مهماً فى رحلتنا نحو إطلاق أولى رحلاتنا التجارية منتصف العام 2025، بسبب أنها ستتيح لمسافرينا مجموعة متنوعة من المزايا. وبحكم قربها الجغرافى من المملكة العربية السعودية، فإننا نرى آفاقاً مستقبلية واعدة فيما يتعلق بالحركة الجوية بين كل من الرياض والقاهرة، الأمر الذى يستوجب علينا العمل جنباً إلى جنب لتلبية الطلب الكبير المتوقع فى الرحلات بين الوجهتين».

وأضاف قائلاً: «سنتمكن من خلال هذا التعاون الاستراتيجى الذى أبرمناه مع مصر للطيران، من توفير المزيد من الخيارات لعملائنا المسافرين بين كل من الرياض والقاهرة وعدد من الوجهات الأخرى البارزة، فيما سيمتد هذا التعاون ليشمل أيضاً برامج الولاء الخاصة بكلا الناقلين والعديد من المزايا الأخرى وبرامج المكافآت التى نتطلع قدما لتقديمها لمسافرينا وضيوفنا».