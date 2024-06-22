سفير سيراليون يكرم مصر للطيران فى احتفالية «يوم أفريقيا» بأبوظبى

شاركت مصر للطيران فى احتفالية «يوم أفريقيا» والتى تم تنظيمها فى مدينة أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة.. حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة وممثلى الدول الأفريقية وعدد من سفراء الدول الأفريقية لدى الإمارات، كما شهد الحفل تكريم عمرو الحفنى، مدير مكتب مصر للطيران فى أبوظبى، من قِبل سفير سيراليون، وذلك تقديراً لدور مصر للطيران البارز فى خدمة حركة السفر والسياحة بقارة أفريقيا كما أنها راعٍ رسمى للحفل.. يُعتبر هذا الحدث جزءاً من استراتيجية مصر للطيران لتعزيز حضورها فى القارة الأفريقية وتوطيد العلاقات مع شركائها فى المنطقة.