وزير الرياضة يهنئ رضوان وعثمان بالتأهل إلى بارالمبياد باريس في رفع الأثقال

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تأهل رحاب رضوان وشريف عثمان بالتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس من خلال بطولة كأس العالم البارالمبية لرفع الأثقال المقامة حاليًا في جورجيا.



حيث حققت رحاب رضوان الميدالية الذهبية وتتصدر الرانك العالمي وتكسر الرقم العالمي، كما حقق شريف عثمان المركز الخامس والميدالية الفضية في المجموع وتأهل مباشرة إلى باريس

وأكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين.