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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فرقة COLDPLAY تطرح الأغنية الأولى من الألبوم الجديد MOON MUSiC

فرقة COLDPLAY
فرقة COLDPLAY

أصدرت الفرقة العالمية كولدبلاي اليوم أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "feelslikeimfallinginlove "، من إنتاج ماكس مارتن، وهي متوفرة على كافة تطبيقات البث الموسيقية حول العالم.

 وتعد الأغنية هي الأولى من الألبوم الجديد الذي تستعد الفرقة لإصداره بعنوان " MOON MUSiC" في الرابع من أكتوبر القادم.

سيضع الألبوم، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، معايير جديدة للاستدامة البيئية، حيث يتم تصنيع كل نسخة صلبة منه من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪ ، كما أن الألبوم متاح للحجز المسبق عبر EcoCD، EcoRecord LP وعبر المنصات الرقمية.

من جهة أخرى، في 29 يونيو، الموافق السبت المقبل ستتصدر فرقة كولدبلاي وتشارك في مهرجان Glastonbury العالمي للموسيقى للمرة الخامسة على التوالي، وهو المهرجان الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ويشهد حضور جماهيري ضخم.

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