الرئيس البولندي: زيارتي للصين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار

أوضح الرئيس البولندي أندجي دودا أن زيارته إلى الصين اليوم "السبت" تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في بولندا فضلا عن مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والأمن، بما في ذلك انفتاح أوسع نطاقا للسوق الصينية أمام منتجات اللحوم البولندية.



ولفت دودا للصحفيين قبل التوجه إلى الصين اليوم حسبما ذكر "راديو بولندا" - إلى أنه يهدف خلال محادثاته مع المسئولين الصينيين لعرض وجهة نظر بلاده بشأن الوضع في المنطقة ،موضحا أن محادثاته مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، ستتناول مجموعة من القضايا السياسية والتجارية، بما في ذلك آفاق زيادة الاستثمارات الصينية في بولندا.

وأوضح دودا أن العنصر السياسي في المحادثات وهو الصراع المستمر في أوكرانيا مهم للغاية،مشيرا إلى مناقشة خطة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا،ومؤكدا أنه من المهم بالنسبة لبلاده تقديم وجهة نظرها للرئيس شي جين بينج.

ومن المقرر أن يلتقي دودا - خلال زيارته إلى الصين التي ستستغرق خمسة أيام - مع رئيس الوزراء لي تشانج، كما سيحضر منتديات أعمال في مدينتي /داليان/ و/شانجهاي/ الساحليتين.