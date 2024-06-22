وزير الشباب والرياضة يشهد لقاء رؤساء الجمعيات الكشفية العربية وأعضاء اللجنة الكشفية العربية

استعدادا لتنظيم مصر للمؤتمر الكشفي العالمي 2024

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير نايف البكري، وزير الشباب والرياضة بدولة اليمن، والفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة بدولة فلسطين، لقاء رؤساء الجمعيات الكشفية العربية وأعضاء اللجنة الكشفية العربية، ضمن استعدادات مصر لإستضافة المؤتمر الكشفي العالمي بنسخته الثالثة والأربعين في أغسطس المقبل.

بحضور هاني عبد المنعم، رئيس الإقليم العربي والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، وخالد العيسوي، رئيس الاتحاد المصري للكشافة، والدكتور محمد عمر، المدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي.

تناول الاجتماع عرض استعدادات مصر لإستضافة المؤتمر الكشفي العالمي والذي سيقام في أغسطس المقبل.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح مصر في استضافة المؤتمر الكشفي العالمي للمرة الثانية على التوالي، مشيرا الى ان المؤتمر في نسخته الثالثة والأربعون بمثابة شارة فخر جديدة على جبين بلادنا، وشاهد على عراقة الحركة الكشفية المصرية، وفاعليتها على المستويين العربي والعالمي.

واضاف صبحي قائلا: "إن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي، ليس مجرد حدث عابر، بل هو رسالة للعالم أجمع، تؤكد إيماننا الراسخ بدور الشباب في بناء الحاضر والمستقبل، وحرصنا على تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعاون بين مختلف شعوب العالم".

موضحاً أن مصر بذلت جهودًا ضخمة على مدار الأشهر الماضية، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية والاتحاد المصري للكشافة والمرشدات، لضمان تنظيم مؤتمر استثنائي يليق بمكانة مصر وحضارتها، ويرقى لتطلعات الكشافة من جميع أنحاء العالم.

كما تم وضع خطط شاملة لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية، التي ستثري تجربة الكشافة خلال المؤتمر، وتعزز التواصل بينهم، وتتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب.

واختتم وزير الشباب والرياضة حيثه متوجها بالشكر لجميع القائمين على تحضيرات هذا المؤتمر، من رؤساء الجمعيات الكشفية العربية، وأعضاء اللجنة الكشفية العربية، والاتحاد المصري للكشافة والمرشدات، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام.