هاميش لينكلاتر.. صوت الجديد لباتمان

يجب أن يكون استبدال موهبة مثل الراحل كيفن كونروي، الرجل الذي عبر عن باتمان في الأفلام المفضلة لدى المعجبين مثل Batman: The Animated Series وثلاثية ألعاب Arkham، إنجازًا هائلاً. لقد حدّد صوت كونروي العميق والثابت الشخصية لعقود من الزمن - إنه تحدي مجرد التفكير في كارتون باتمان وعدم سماع صوت كونروي خلف الميكروفون. للأسف، توفي كونروي في عام 2022 ويجب على باتمان الاستمرار بدونه.

يأتي مسلسل جديد إلى Amazon Prime ابتداءً من 1 أغسطس بعنوان Batman: Caped Crusader وكشفت Vanity Fair أن الممثل Hamish Linklater سيقدم صوت Batman/Bruce Wayne في سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة. يشتهر لينكلاتر بأدواره في أفلام من بينها The Big Short وMidnight Mass، وعروض مثل سلسلة Manhunt المحدودة الأخيرة من Apple+، حيث لعب دور الرئيس أبراهام لينكولن.

باتمان: Caped Crusader تهدف إلى أن تكون قصة بوليسية قديمة الطراز بأسلوب فني للقصص المصورة الأصلية لعام 1939. يبدو أن تعامل لينكلاتر مع الشخصية أكثر هدوءًا ليتناسب مع النغمة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيعمل عرض باتمان بأسلوب قصة ميكي سبيلان.

لا يكتمل أي فيلم أو عرض باتمان بدون مجموعة الأشرار. تم الكشف عن ثلاثة فقط من الممثلين الصوتيين حتى الآن: كريستينا ريتشي ستؤدي صوت Catwoman/Selina Kyle، وDiedrich Bader سيؤدي صوت Two-Face/Harvey Dent، وسيلعب Jamie Chung دور Harley Quinn.

بناءً على قائمة الممثلين الكاملة، يجب أن يكون هناك المزيد من الأشرار في القائمة. وسيحتوي المسلسل أيضًا على أصوات ماكينا جريس، وميني درايفر، وغاري أنتوني ويليامز، وتوم كيني، وجون ديماجيو، وميشيل سي بونيلا، وفقًا لقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت.

سيكون من دواعي سرور عشاق Batman: The Animated Series و Batman: The Brave and the Bold أيضًا معرفة أن بعض الكتاب والمبدعين الأصليين لهذه العروض ينضمون إلى سلسلة Amazon Prime الجديدة. بروس تيم، الفنان والمبدع المشارك لسلسلة باتمان: سلسلة الرسوم المتحركة، وجيمس تاكر، منتج وأحد كتاب باتمان: الشجاع والجريء، هم العارضون والمنتجون التنفيذيون لباتمان: كابد كروسادر.