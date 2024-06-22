X يجعل البث المباشر ميزة متميزة

أعلنت الشركة أن X ستنقل قريبًا القدرة على البث المباشر خلف نظام الاشتراك غير المدفوع المميز. سيجعل التغيير X المنصة الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي تفرض رسومًا مقابل هذه الميزة، وهي متاحة حاليًا مجانًا على Facebook وInstagram وYouTube وTwitch وTikTok.

وقالت الشركة: "بدءًا من قريبًا، سيتمكن المشتركون المميزون فقط من البث المباشر (إنشاء بث فيديو مباشر) على X". "يتضمن ذلك البث المباشر من جهاز تشفير مع تكامل X"، في إشارة واضحة إلى إمكانيات بث ألعاب X.

لم يقدم X تفسيرا للتغيير. استخدمت الشركة ميزات إضافية، مثل تحرير المنشورات والكتابة الطويلة والخلاصات الخالية من الإعلانات لجذب المستخدمين إلى اشتراكاتها المدفوعة، ولكنها لم تنقل عادةً الميزات الحالية والمتوفرة على نطاق واسع إلى نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الخاص بها. تبدأ اشتراكات X Premium بسعر 3 دولارات شهريًا للطبقة "الأساسية"، وترتفع إلى 8 دولارات شهريًا لاشتراك Premium و16 دولارًا شهريًا لاشتراك Premium+.

ومع ذلك، هناك دلائل أخرى على أن المنصة المملوكة لشركة Elon Musk تريد فرض رسوم مقابل ميزات بسيطة أخرى. قدمت الشركة رسمًا سنويًا قدره دولار واحد للحسابات الجديدة للحصول على امتيازات النشر في نيوزيلندا والفلبين. على الرغم من أن الشركة لا تزال تصف المخطط بأنه اختبار، فقد اقترح ماسك أنه يريد توسيع الرسوم لتشمل جميع المستخدمين الجدد.