Apple تحجب ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في أوروبا

يقال إن شركة Apple قالت يوم الجمعة إنها ستؤخر ميزات الذكاء الاصطناعي البارزة لنظام التشغيل iOS 18 في الاتحاد الأوروبي، وألقت اللوم بشكل ملائم على لوائح قانون الأسواق الرقمية (DMA). وزعمت الشركة أنها ستمنع إطلاق Apple Intelligence وiPhone Mirroring على أجهزة Mac وSharePlay Screen Sharing في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج التي نقلت الخبر.

وقالت الشركة في بيان لبلومبرج: "نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لـ DMA قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات". لم تتوسع شركة Apple في الحديث عن الكيفية التي يمكن بها للوائح DMA أن تجبرها على تعريض خصوصية المستخدم وأمانه للخطر.



ويحاول قانون DMA، الذي تم إقراره في عام 2022، الدخول في منافسة عادلة من خلال كبح ما يمكن أن تفعله شركات التكنولوجيا الكبرى لخنق المنافسة. فهو يمنعهم من طرد المنافسين الصغار، وتفضيل خدماتهم الخاصة على خدمات المنافسين، وقفل بيانات العملاء في منصاتهم والحد من الشفافية بشأن استخدامهم للبيانات الإعلانية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها شركة آبل اللوم على اللوائح - دون تقديم الكثير من التفاصيل - لمنع مستخدمي الاتحاد الأوروبي من الحصول على أشياء لطيفة. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إنها ستزيل القدرة على إضافة تطبيقات الويب للشاشة الرئيسية في أوروبا بسبب قواعد DMA. وعكست مسارها في وقت لاحق، مستشهدة بـ "الطلبات" التي تلقتها. وفعلت جوجل شيئًا مماثلاً عندما أزالت تطبيقات الطرف الثالث ووجوه الساعة من الأجهزة الأوروبية، وألقت اللوم على "المتطلبات التنظيمية الجديدة".

ويأتي تأخير شركة أبل عندما تمثل لوائح الاتحاد الأوروبي شوكة في خاصرة الشركة. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا مع الشركة في مارس، وتفيد التقارير أنها تخطط لتوجيه الاتهام إليها في الأسابيع المقبلة بسبب انتهاكات DMA. تم تغريم الشركة بالفعل بمبلغ 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) في وقت سابق من هذا العام لمنع مطوري التطبيقات من إبلاغ مستخدمي iOS بخطط الاشتراك في الموسيقى الأرخص خارج النظام البيئي للشركة.