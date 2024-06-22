عاجل..غارة إسرائيلية جديدة في البقاع الغربي بجنوب لبنان

قتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف سيارة رباعية الدفع في منطقة البقاع الغربي بجنوب لبنان.

وتداول أنباء أن القتيل ينتمي إلى قوات الفجر والتي تنسق مع حركة حماس عملياتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف.

وأن هذا الاستهداف يعيد التوتر من جديد إلى المنطقة، خاصة أن إسرائيل تواصل التصعيد.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال أيمن غطمة، زاعما أنه قائد في حماس والجماعة الإسلامية في لبنان.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على بلدة يارون بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان، سبقها قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف دير ميماس والخيام وكفر حمام وكفر كلا في جنوب لبنان.

واستهدف حزب الله مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة.