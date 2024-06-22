رحاب رضوان تحطم الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال البارالمبي وتتأهل إلى باريس 2024

تأهلت رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وتأهلت البطلة المصرية إلى بارالمبياد باريس بعد انتهاء منافسات وزن 55 كجم، في كأس العالم المقامة حاليًا في دولة جورجيا، والتي تعد آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية.

ونجحت رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة جورجيا محققة رقما قياسيا عالميا في منافسات 55 كجم بعد رفع وزن 135 كجم في إنجاز تاريخي للبطلة البارالمبية المصرية، وبذلك تكسر الرقم القياسي العالمي لوزن 55 كجم.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.