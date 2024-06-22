سحر مراد تتألق فى تصفيات بطولة مقاطعة كيبك الكندية للجولف للناشئين

تألقت اللاعبة المصرية الصاعدة سحر مراد 9 سنوات فى الجولة الأولى من التصفيات المقامة بمدينة مونتريال الكندية والمؤهلة الى بطولة مقاطعة كيبك الكندية للجولف للناشئين والناشئات وتعد كيبك هى ثانى أكبر المقاطعات فى كندا.

وسجلت سحر مراد 47 ضربة لتحقق المركز الثانى فى منافسات 9 حفر التى شاركت فيها 15 لاعبة وبفارق ثلاث ضربات فقط عن صاحبة المركز الاول زوى هيك 10 سنوات وسجلت 44 ضربة .



وعقب انتهاء منافسات الجولة الاولى ابلغت اللجنة المنظمة اللاعبة بإمكانية استثنائها من باقى جولات التصفيات ومنحها بطاقة التأهل مباشرة نظرا للمستوى المتميز الذى ظهرت عليه سحر فى الجولة الاولى من التصفيات والذى يؤهلها للمشاركة فى بطولة المقاطعة مباشرة.

وتحظى سحر مراد باهتمام ورعاية كبيرة من اتحاد الجولف منذ ثلاثة أعوام باعتبارها موهبة قادمة على الطريق خاصة بعدما سجلت نفسها كأصغر لاعبة تشارك فى بطولة مصر الدولية للسيدات (8 سنوات) وذلك فى نسخة العام الماضى .

ووجهت سحر مراد جزيل الشكر إلى اتحاد الجولف للاهتمام الكبير الذى يوليه بالبراعم والناشئين من خلال برنامج طموح للغاية بدأ منذ عدة سنوات وبدأ يؤت ثماره بوضوح.