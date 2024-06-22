سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه بـ مستهل تعاملات اليوم السبت

سعر الدينار الليبي اليوم السبت.. شهد سعر الدينار الليبي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الألي الـ ATM، استقرارًا، وذلك مع استمرار الاجازة الاسبوعية متبوعة بأجازة عيد الاضحى والتي تنتهي اليوم في جميع البنوك والقطاع المصرفي المصري.



وثبت سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت، من قبل الاقتصاديين والتجار، حيث قد سجل سعره في سوق يبلغ سعر البيع فيه نحو 9.86 جنيها وسعر الشراء 10.06 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدينار الليبي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك والشركات المصرفية والـATM، وتحرص الوفد على رصد كل المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات والقيمة السعرية بجميع الاسواق المحلية للسلع، للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الاسعار، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر الدينار الليبي اليوم السبت في البنوك والقطاع المصرفي

أسعار التحويل التالية بين الدينار الليبي والجنيه المصري:

1 دينار ليبي = 10 جنيهات مصرية

5 دينار ليبي = 49 جنيه مصري

10 دينار ليبي = 98 جنيه مصري

25 دينار ليبي = 244 جنيه مصري

50 دينار ليبي = 488 جنيه مصري

100 دينار ليبي = 975 جنيه مصري

500 دينار ليبي = 4،875 جنيه مصري

1،000 دينار ليبي = 9،750 جنيه مصري

5،000 دينار ليبي = 48،750 جنيه مصري

10،000 دينار ليبي = 97،500 جنيه مصري

وبناءً على أسعار الصرف الحالية، فإن 100 دينار ليبي تساوي 975 جنيهًا مصريًا.



سعر الدينار الليبي في البنوك اليوم السبت

سعر بيع الدينار الليبي في البنوك اليوم هو 9.86 جنيه مصري

وسعر شراء الدينار الليبي في البنوك اليوم هو 10.06 جنيه مصري

تحويل دينار ليبي إلى جنيه مصري

الدينار الليبي الجنيه المصري 1 دينار ليبي 10.1 جنيه مصري 5 دينار ليبي 50.3 جنيه مصري 10 دينار ليبي 100.6 جنيه مصري 25 دينار ليبي 251.5 جنيه مصري 50 دينار ليبي 503.0 جنيه مصري 100 دينار ليبي 1،006.0 جنيه مصري 500 دينار ليبي 5،030.0 جنيه مصري 1000 دينار ليبي 10،060.0 جنيه مصري 5000 دينار ليبي 50،300.0 جنيه مصري 10000 دينار ليبي 100،600.0 جنيه مصري





وبناءً على المعلومات الواردة في المقال فإن أسعار الصرف الحالية للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء هي كما يلي:

1 دينار كويتي = 208.54 جنيه مصري

5 دينار كويتي = 1،042.7 جنيه مصري

10 دينار كويتي = 2،085.4 جنيه مصري

25 دينار كويتي = 5،213.5 جنيه مصري

50 دينار كويتي = 10،427 جنيه مصري

100 دينار كويتي = 20،854 جنيه مصري

150 دينار كويتي = 31،281 جنيه مصري

2 00 دينار كويتي = 41،708 جنيه مصري

250 دينار كويتي = 52،135 جنيه مصري

300 دينار كويتي = 62،562 جنيه مصري

500 دينار كويتي = 104،270 جنيه مصري

700 دينار كويتي = 145،978 جنيه مصري

1،000 دينار كويتي = 208،540 جنيه مصري

سعر الدينار الليبي اليوم في البنك المركزي المصري



عدد 1 دينار ليبي ما يعادل بنحو 10 جنيه مصري

و5 دينار ليبي ما يعادل بنحو 49 جنيه مصري

و10 دينار ليبي ما يعادل بنحو 97 جنيه مصري

و25 دينار ليبي ما يعادل بنحو 243 جنيه مصري

و50 دينار ليبي ما يعادل بنحو 486 جنيه مصري

و100 دينار ليبي ما يعادل بنحو 971 جنيه مصري

و500 دينار ليبي ما يعادل بنحو 4،855 جنيه مصري

و1000 دينار ليبي ما يعادل بنحو 9،710 جنيه مصري

و5000 دينار ليبي ما يعادل بنحو 48،550 جنيه مصري

و10000 دينار ليبي ما يعادل بنحو 97،100 جنيه مصري



سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء



عدد 1 دينار بحرينى 130.05 جنيه مصري

و5 دينار بحرينى 650.25 جنيه مصري

و10 دينار بحرينى 1،300.5 جنيه مصري

و25 دينار بحرينى 3،251.25 جنيه مصري

و50 دينار بحرينى 6،502.5 جنيه مصري

و100 دينار بحرينى 13،005 جنيه مصري

و150 دينار بحرينى 19،507.5 جنيه مصري

و200 دينار بحرينى 26،010 جنيه مصري

و250 دينار بحرينى 32،512.5 جنيه مصري

و300 دينار بحرينى 39،015 جنيه مصري

و500 دينار بحرينى 65،025 جنيه مصري

و700 دينار بحرينى 91،035 جنيه مصري

و1000 دينار بحرينى 130،050 جنيه مصري



سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

عدد 1 دينار كويتى 159.08 جنيه.

و5 دينار كويتى 795.4 جنيه.

و10 دينار كويتى 1،590.8 جنيه.

و25 دينار كويتى 3،977 جنيه.

و50 دينار كويتى 7،954 جنيه.

و100 دينار كويتى 15،908 جنيه.

و150 دينار كويتى 23،862 جنيه.

و200 دينار كويتى 31،816 جنيه.

