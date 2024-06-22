الكيانات الشبابية تختتتم أنشطتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة..

اختتمت الكيانات الشبابية بالمحافظات الأنشطة والفعاليات التي نفذتها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قدم كل كيان تصور مسبق للمشاركة قبل إجازة العيد، وذلك بدعم وزارة الشباب والرياضة.

حيث قام كيان سند شباب الصعيد بالمشاركة في احتفالات العيد في شاطى العائلات بالبحر الأحمر ووزع الهدايا والشيكولاتة علي الاطفال، كما قدم درع الكيان للسيد محافظ اسيوط احتفالا بعيد الاضحى لدعم سيادته لشباب المحافظة وكيان سند شباب الصعيد.

ونظم اتحاد شباب كفرالشيخ زيارة لدار المسنين في مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بحي سخا لتقديم التهاني للأمهات الفضليات بدار المسنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإسعادهن، كما شارك في الأنشطة المقامة بمراكز الشباب، كما قام بتوزيع العصائر والمياه علي المواطنين والسائقين على الطرق بهدف إدخال الفرحة والسرور، وتقديم الدعم والراحة للمسافرين، كما قام الكيان بتوزيع الالعاب علي الاطفال لادخال السرور والفرحة في قلوبهم.

وقام اتحاد شباب ارمنت بتوزيع الهدايا علي الاطفال في محافظات الاقصر.

كما قام كيان الشباب بناة المستقبل بمحافظة شمال سيناء بتوزيع الهدايا والحلوي علي الاهالي والاطفال بعد صلاة العيد وسط اجواء من البهجة والسرور كما زار مركز شباب مدينة العريش وقدم التهنئة لمجلس ادارة المركز.

وعن كيان ارادة شباب مصر بالغربية احتفل مع الأطفال الايتام والأسر ووزع الهدايا والحلوي بمدينة المحلة، كما قام الكيان بمحافظة الشرقية بالاحتفال مع الأطفال والأسر، وقدم الهداية بمحافظة القاهرة والجيزة والسويس واحتفل مع الأطفال.

شباب الوطن للريادة والتنمية بمحافظة الجيزة والبحيرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والغربية وكفرالشيخ والقليوبية إقام معارض للملابس الخيرية مجانا ووزع الملابس علي الاهالي. كما تم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الاكثر احتياج وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بمراكز الشباب وداخل ساحات الأعياد بالمحافظات ضمن مبادرة العيد أحلى.

جدير بالذكر أن إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية يضم ٣٧ كيانا شبابيا من مختلف محافظات الجمهورية وهم" اتحاد شباب العمال ، سند شباب الصعيد ، الجبهة المصرية، اتحاد شباب كفر الشيخ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، مشروع وطن ، شباب مصر 2030، اتحاد شباب سوهاج، الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، رواد المحافظات الحدودية، ، قيادات شباب مصر، شباب قادرون، طاقة شباب ، اتحاد شباب البحيرة، اتحاد شباب الغربية، إرادة شباب مصر، شباب مستدام، شباب الوطن للريادة والتنمية ،سند شباب الدلتا ، اتحاد شباب ارمنت ،كوادر شباب المنيا، فكرة للتنمية الشبابية، رواد التطوير والتنمية الشبابية، شباب مراكز شباب مصر، الاتحاد الشبابي لدعم مصر، مهندسون من أجل التنمية المستدامة، انتماء شباب مصر، حكاية اشارة، شباب يبني وطن، شباب اهل مصر للمحافظات الحدودية، فن ادار الحياه، اتحاد شباب الوطن، صناع الفرص، الشباب بناة المستقبل، سواعد شباب مصر ،شباب بحري ، المصريون الشباب.





