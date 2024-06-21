دعوى قضائية ضد TikTok للتركيز على خصوصية الأطفال

تخطط وزارة العدل الأمريكية لتركيز الدعوى القضائية القادمة ضد TikTok على مزاعم بأن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة انتهكت حقوق الخصوصية للأطفال، بدلاً من الادعاءات بأنها ضللت المستخدمين البالغين بشأن ممارسات خصوصية البيانات، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وحققت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في الانتهاكات المحتملة من قبل TikTok وشركتها الأم ByteDance وأحالت القضية إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان في ذلك الوقت: "كشف التحقيق عن سبب للاعتقاد بأن المتهمين المذكورين ينتهكون القانون أو على وشك انتهاكه وأن الإجراء يصب في المصلحة العامة".

ذكرت رويترز في عام 2020 لأول مرة أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية تبحثان في مزاعم بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير فشل في الالتزام باتفاقية عام 2019 التي تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال.



قالت TikTok إنها تعارض بشدة مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وتشعر بخيبة أمل لأن الوكالة قررت رفع دعوى قضائية.

التحقيق منفصل عن المخاوف المستمرة في الكونجرس بشأن احتمال وصول الحكومة الصينية بشكل غير صحيح إلى بيانات مستخدمي TikTok الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.

وينفي TikTok هذا الادعاء.

تتحدى TikTok قانونًا تم إقراره في أبريل والذي يلزم شركتها الأم الصينية ByteDance بتصفية أصول TikTok في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.



وقالت ByteDance في القضية يوم الخميس إن الحظر سيكون حتميًا دون تدخل المحكمة، وأن سحب الاستثمارات "غير ممكن من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية".