أين سيكون مخزون إنتل خلال 3 سنوات؟

هل يستطيع المستثمرون في شركة تصنيع الرقائق هذه التغلب على خيبة أملهم بشأن أداء الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية؟

كانت السنوات الثلاث الماضية رائعة بالنسبة للمستثمرين الذين استثمروا أموالهم في أسهم أشباه الموصلات، كما يتضح من مؤشر قطاع أشباه الموصلات PHLX، الذي حقق عوائد متميزة بنسبة 83٪ خلال هذه الأشهر الـ 36، متفوقًا بكثير على مؤشر قطاع التكنولوجيا Nasdaq-100 الذي يبلغ 32٪ تقريبًا. المكاسب.

ومع ذلك، لم تستفد جميع أسهم أشباه الموصلات من ارتفاع المؤشر الأوسع. على سبيل المثال، خسر سهم Intel (INTC 1.74%) 45% من قيمته في السنوات الثلاث الماضية. دعونا نرى لماذا كان هذا هو الحال ونتحقق مما إذا كان من الممكن أن تتحسن حظوظها خلال السنوات الثلاث المقبلة.



انخفضت إيرادات وأرباح شركة إنتل على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث فقدت الشركة حصتها في أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم لمنافستها شركة Advanced Micro Devices (AMD -0.53%).

في نهاية عام 2020، سيطرت AMD على ما يقل قليلاً عن 22% من سوق معالجات x86 (بما في ذلك معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم). وبشكل أكثر تحديدًا، بلغت حصة AMD السوقية في وحدات المعالجة المركزية للخوادم (CPU) 7.1% في الربع الرابع من عام 2020، بينما بلغت حصتها في وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب والكمبيوتر المحمول 19%. سيطرت إنتل على بقية السوق.

في الربع الأول من عام 2024، زادت حصة وحدة AMD من وحدات المعالجة المركزية للخادم إلى 23.6%، بينما بلغت حصة إيراداتها 33%. بلغت حصتها من وحدات المعالجة المركزية المكتبية والمحمولة 24% و19.3% على التوالي.

لذا فقد كانت AMD تتغذى على غداء Intel، وقد تُرجم ذلك إلى مكاسب قوية في الإيرادات لشركة تصنيع الرقائق في السنوات الثلاث الماضية.

من السهل معرفة سبب ضعف أداء أسهم Intel خلال هذه الفترة. أدى تراجع الشركة في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال العامين الماضيين إلى إضعاف ثقة المستثمرين. ولكن هل ستتمكن إنتل من استعادة سحرها وتحقيق أداء أفضل خلال السنوات الثلاث المقبلة بفضل ظهور محفزات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي؟

هل يمكن للمستثمرين توقع حدوث تحول؟

تشير نتائج إنتل للربع الأول من عام 2024 إلى تحسن في ثروات الشركة. ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 12.7 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 14٪ في خطها الأعلى العام الماضي إلى 54.2 مليار دولار. كما سجلت الشركة ربحًا معدلاً قدره 0.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مقارنة بخسارة معدلة قدرها 0.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي.

كان نمو إنتل في الربع الأول مدفوعًا بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي في الإيرادات من مجموعة حوسبة العملاء (CCG) - والتي تشمل مبيعات وحدات المعالجة المركزية للكمبيوتر الشخصي - لتصل إلى 7.5 مليار دولار. كما سجلت زيادة بنسبة 5% في إيرادات مركز البيانات وقطاع الذكاء الاصطناعي. والجزء الجيد هو أن اعتماد الذكاء الاصطناعي قد فتح فرصة للنمو طويل الأمد مع زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومعالجات الخوادم التي تدعم الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

على سبيل المثال، تقدر شركة Canalys أن أجهزة الكمبيوتر التي تدعم الذكاء الاصطناعي ستمثل 60% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2027 مقارنة بـ 19% هذا العام. وتستفيد إنتل من هذا السوق من خلال معالجاتها Core Ultra، والتي تدعي أنها قادرة على تشغيل أكثر من 500 نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على أجهزة الكمبيوتر.

ومن الجدير بالذكر أن معالجات Core Ultra كانت موجودة داخل أكثر من 5 ملايين جهاز كمبيوتر شخصي مدعم بالذكاء الاصطناعي تم شحنها في الربع الأول من عام 2024. وتتوقع الشركة شحن أكثر من 40 مليون جهاز كمبيوتر من هذا القبيل بحلول نهاية العام. لذلك هناك فرصة جيدة أن تستمر أعمال CCG من Intel في التحسن في عام 2024 وما بعده مع اكتساب شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي زخمًا.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركة دخول سوق مسرعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أيضًا. لقد كشفت مؤخرًا عن مسرع Gaudi 3، والذي تدعي أنه يمكنه التنافس مع بطاقة الرسومات H100 AI الشهيرة من Nvidia الرائدة في الصناعة عندما يتعلق الأمر بإجراء الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة. تقول شركة إنتل إنها جلبت عملاء وشركاء جدد سيقومون بنشر شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها. والأهم من ذلك، أنها تتطلع إلى دفع الظرف من خلال تأمين جميع الوحدات الخمس من معدات تصنيع رقائق الطباعة الحجرية المتقدمة عالية NA للأشعة فوق البنفسجية (EUV) من ASML لعام 2024.

تستطيع ASML تصنيع خمس إلى ست وحدات فقط من هذه الأجهزة كل عام، مما يعني أنه سيتعين على منافسي Intel الانتظار حتى النصف الثاني من العام المقبل لوضع أيديهم عليها. ونتيجة لذلك، قد تتمكن إنتل من تقليص الفجوة التكنولوجية مع المسابك المنافسة، مثل تايوان تصنيع أشباه الموصلات، حيث ينبغي أن تكون قادرة بشكل مثالي على تصنيع الرقائق على عقد عملية أصغر باستخدام آلات ASML الجديدة.

ونظراً لمحفزات النمو المحتملة هذه، فليس من المستغرب أن يتوقع المحللون أن يتحسن نمو إيرادات إنتل بدءاً من العام المقبل.

يتم تداول إنتل حاليًا بمبيعات تبلغ 2.3 ضعفًا، وهو خصم كبير مقارنة بمتوسط ​​مبيعات قطاع التكنولوجيا الأمريكي البالغ 8. وإذا تسارع نمو الشركة بفضل المحفزات المذكورة أعلاه واقترب خطها الأعلى بالفعل من 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإن السوق يمكن أن يكافئها بمضاعفات مبيعات أعلى.

يمكن أن يترجم ذلك إلى أداء أفضل للأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولهذا السبب من الأفضل للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة أسهم أشباه الموصلات إلى محافظهم الاستثمارية إبقاء شركة إنتل على رادارهم والتفكير في شرائها إذا كانت هناك علامات ثابتة على حدوث تحول في المستقبل.