وزير الرياضة يهنئ المنياوى بفضية العالم لرفع الأثقال البارالمبي فى جورجيا



هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي اللجنة البارالمبية المصرية، بعد إحراز محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في جورجيا، والتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس.

وحصد المنياوي الميدالية الفضية، عقب احتلاله المركز الثاني برفع ثقل قدره 195 كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم.



وأكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين.





